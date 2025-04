La cantante Yahaira Plasencia apareció en el programa “Amor y Fuego” para hablar de su carrera, pero no pudo evitar que le hagan preguntas sobre su expareja Jefferson Farfán. Al respecto, la salsera fue cuestionado por si durante su romance con la ‘Foquita’, este le pidió que firmara un contrato de confidencialidad, tal y como lo habría hecho con otras parejas.

En conversación con Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre, la cantante de salsa aseguró que el exfutbolista no le pidió ningún requisito. Es más, si se lo hubiera pedido, ella no habría aceptado porque no tolera estas situaciones.

“Nunca, no sé si lo habrá hecho antes, pero conmigo jamás me pidió firmar. A mí nadie me dice ‘cierra la boca’ o ‘abre la boca’. Yo no soy una persona presente en su vida ”, aseguró la intérprete de “Ulalá”.

VIDEO RECOMENDADO Yahaira Plasencia fue cuestionada si Jefferson Farfán le hizo firmar un contrato de confidencialidad, como hizo con sus exparejas, como Melissa Klug. La salsera aclaró que jamás pasó eso con ella.

Por otro lado, Yahaira Plasencia precisó que durante su relación con Jefferson Farfán nunca hubo temas de agresiones o discusiones que llevaron a la violencia. “Jamás, siempre fue un caballero”, aseguró.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

Lejos de marcar distancia del exfutbolista Jefferson Farfán, Yahaira asegura que ella prefiere responder con sinceridad cada vez que le consultan por su pasada relación. Además, le desea lo mejor a la ‘Foquita’.

“Jefferson no está en mi vida hace mucho tiempo, las únicas veces que he hablado de él, siempre han salido buenos deseos. Que le vaya bien”, aclaró la salsera.