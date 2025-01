Yahaira Plasencia se encuentra enfocada en su desarrollo como cantante; sin embargo, con frecuencia suelen recordar su relación sentimental con Jefferson Farfán. Ahora que la ‘Foquita’ habría iniciado un nuevo romance con la modelo y bailarina Xiomy Kanashiro, la salsera no fue ajena a las reacciones y habló de la posible relación.

Si bien evitó profundizar en el tema, la intérprete de “Ulalá” dejó en claro que no se siente afectada por los comentarios y pidió que la dejen de vincular con el exfutbolista.

“El amor es bonito y las personas que lo encuentren, que lo disfruten al máximo, y mis mejores deseos para ellos y para todo el mundo. Yo no tengo que decir nada al respecto”, dijo Plasencia ante las consultas sobre Jefferson Farfán.

“Hace muchos años pasó lo de nosotros y me siguen vinculando hasta el día de hoy, no entiendo por qué. Entonces, yo preferiría que ya no me sigan vinculando más con él. Estoy tranquila, enfocada en mis cosas”, agregó la salsera.

Asimismo, Yahaira Plasencia también defendió la decisión de su expareja de no hacer público su nuevo romance, ya que su vida privada es un tema que no debería ser expuesto a la crítica pública.

“Cada persona sabe cómo llevar su relación. Lo que sí pienso es que nadie tiene por qué ponerse un cartel y decir ‘oye, estoy con tal’. Si uno vive su amor así, está perfecto, las personas que lo hagan así, que les vaya muy bien siempre”, precisó la cantante.

