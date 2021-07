Magaly Medina tuvo un tensa entrevista con Yahaira Plasencia y Sergio George, donde hizo un repaso de sus escándalos y trayectoria musical.

Es así que la presentadora señaló que esperaba que la salsera tenga una buena respuesta a la crítica por sus sarcásticos comentarios sobre los comentarios negativos que recibió de unos panelistas colombianos.

“Espero que a la próxima que haya una crítica la aceptes con esa soltura”, comentó Medina.

“Yo siempre la acepto así. Magaly yo respeto tu trabajo. No te voy a mentir y ahora que estamos frente a frente... Hay momentos que siento que eres un poco agresiva con tu crítica”, contestó la salsera.

“Pero es parte de ti, tú siempre has sido así y a quién no le guste que cambie de canal. Yo no te voy a decir haz tu trabajo así. Yo admiro tu trabajo porque te mantienes vigente haciendo lo que haces”, comentó Plasencia sobre Medina.

Sin embargo, Medina no se quedó callada y le recordó a Plasencia cuando supuestamente se hacía la víctima por la crítica y hasta le preguntó a Sergio George si la habría preparado para la prensa.

“Yo respeto tu trabajo pero a veces siento que eres un poco agresiva, es tu manera”, sentenció la intérprete de “Ulala”.

Finalmente, sobre las criticas en Colombia, Plasencia señaló que está lista para demás críticas de otros países. “Yo estoy preparada, tú me has preparado y el Perú me ha preparado”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Cueva baila “El cervecero” en pleno tren en movimiento rumbo a Machu Picchu

El volante disfruta de sus vacaciones al lado de su esposa Pamela López