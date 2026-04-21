Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Yahaira Plasencia inició acciones legales contra Magaly Medina por difamación. ( Foto: Composición / IG. @yahairaplasencia - @magalymedinav)
Yahaira Plasencia inició acciones legales contra Magaly Medina por difamación. ( Foto: Composición / IG. @yahairaplasencia - @magalymedinav)
Por Redacción EC

Yahaira Plasencia sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al compartir un video en el que anuncia que iniciará acciones legales contra la conductora Magaly Medina, tras una serie de comentarios que, según la defensa de la salsera, han dañado su honor e imagen.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.