Yahaira Plasencia sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al compartir un video en el que anuncia que iniciará acciones legales contra la conductora Magaly Medina, tras una serie de comentarios que, según la defensa de la salsera, han dañado su honor e imagen.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la intérprete de “Y le dije no” y “Cobarde” aseguró que retomará una denuncia contra la conductora de espectáculos por difamación agravada.

“Hace un año y medio hice una denuncia contra la señora Magaly Medina por difamación agravada. Manchó mi honor, mi reputación como mujer, como persona y como artista a nivel nacional”, dice la salsera en el video.

Yahaira Plasencia inició acciones legales contra Magaly Medina por difamación. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)

El video compartido por Yahaira Plasencia fue acompañado por la leyenda: “Querella contra Magaly Medina (respeto al honor). Ninguna mujer merece ser denigrada. Basta del odio contra la mujer”.

En el audiovisual también aparecen los abogados de Yahaira Plasencia, del estudio Paredes Abogados, quienes explicaron que la querella se sustenta en expresiones vertidas por Magaly Medina que podrían ser consideradas como “ofensivas y denigrantes”.

“Es importante acreditar este caso. La señora Magaly Medina utilizó palabras que afectan su imagen. No solo la denigran, sino que también fomentan la violencia contra la mujer… Vamos a ir con todo con esta denuncia. No es posible que se siga vulnerando la dignidad no solo de una persona, sino de las mujeres en el Perú”, señaló la defensa legal de Plasencia.

Yahaira Plasencia inició acciones legales contra Magaly Medina por difamación. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia )

Cabe señalar que Yahaira Plasencia no es la única artista que ha optado por la vía legal para responder a las críticas de Magaly Medina. La cantante Marisol también le envió una carta notarial a la conductora de “Magaly TV, la firme”, exigiéndole que se retracte de los comentarios sobre su apariencia.