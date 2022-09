Pancho Rodríguez se enlazó este jueves 29 de setiembre con el programa “En boca de todos” y sorprendió a los conductores al revelar que recibió una carta notarial de Yahaira Plasencia.

El integrante de “Esto es Guerra” reveló que en el documento solicitan que se rectifique de las declaraciones que dio cuando conversó con Lady Guillén en su programa “Dilo fuerte”, en el que deslizó que un político, supuestamente relacionado con la salsera, habría estado detrás del impedimento para que retorne al país.

“Me llegó una carta notarial firmada por Yahaira Plasencia. (Pide) que me rectifique a nivel nacional; sin embargo, yo no le entiendo mucho, yo nunca la he mencionado, igual me rectifico si alguna vez dije algo que le haya incomodado”, expresó.

“Rectificarme por si alguna vez dije algo en lo cual se haya sentido aludida, que le haya incomodado o le haya afectado por más que nunca la he mencionado. Yo me rectifico de lo que haya dicho en ese programa (Dilo Fuerte). No sé si me tengo que rectificar en nombre de los medios de comunicación que la hayan mencionado. Acá me piden que me rectifique y eso estoy haciendo”, agregó.

“Pancho, entonces, digamos, el que tú no hayas podido ingresar al país, ella no tiene nada que ver”, interrogó Tula; sin embargo, el chico reality recalcó que ya no quiere hablar más sobre el tema de Yahaira Plasencia. “No tengo nada que hablar de eso, Tula. Eso ya es un episodio cerrado. Yo ya estoy rectificándome, lo que se me pide acá (carta notarial) y es un tema que queda acá”, finalizó.

