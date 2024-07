La cantante peruana Yahaira Plasencia no se quedó callada ante las críticas que recibió de Magaly Medina, quien durante su programa “Magaly TV La Firme” opinó sobre el aspecto físico de Plasencia, especialmente de sus labios y dientes.

Durante el show de televisión, la conductora de espectáculos dijo que los labios de Plasencia eran demasiado grandes, y que la supuesta intervención quirúrgica que tuvo, no le quedó bien. Además de cuestionar, el aparente blanqueamiento dental que se realizó.

“Se ha puesto mucho más ácido hialurónico en la boca. Está bien que uno se quiera poner retoquitos... pero a veces ya la boca cuando se te ve tan grande y las proporciones ya no son equilibradas, ya no se nota estético”, comentó en su programa.

Tras ello, complementó: “[...] Se ha cambiado las carillas y se le ha puesto de un blanco blanco leche brillante, ya no luce ni siquiera luce natural”.

La respuesta de Yahaira Plasencia





Plasencia, por su parte, respondió a las críticas en una entrevista con el diario Trome. “Hay que amarnos como somos”, dijo la cantante. “Mira, es mi cuerpo y si quiero hacerme un retoquito es mi decisión, no hablemos de cosas negativas”, agregó.

Esta no es la primera vez que Magaly Medina y Yahaira Plasencia se enfrentan. Ambas han protagonizado varios intercambios de palabras en el pasado, tanto en programas de televisión como en redes sociales.

Por otro lado, Yahaira marcó distancia de sus críticos, al mostrarse orgullosa por las vestimentas que luce en los Premios Heat 2024, donde ha sido nominada a Mejor Fandom.

“El outfit es de Álex Segura, todo el mundo me dice que está espectacular, seguro que en Perú me lo van a criticar, pero no importa yo me siento muy bien, ahí le hemos agregado sus accesorios”, comentó.