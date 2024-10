La cantante Yahaira Plasencia apareció en el programa “América Espectáculos” para hablar de la buena acogida de su reciente lanzamiento “Soltera”; sin embargo, no fue ajena a las preguntas sobre su expareja Jefferson Farfán, a quien recordó con cariño y expresó sus buenos deseos.

En la entrevista, Yahaira Plasencia fue consultada por si ha visto el podcast “Enfocados”, programa de entrevistas de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

“He visto su podcast en TikTok, me salió el episodio con Paolo donde lo molesta… ¿A quién he gozado? Al único que he gozado... no, o sea, sé que es divertido, el único Jefferson. Claro, su actitud y todo eso, sé que es divertido. A los demás no los conozco”, recordó la salsera.

Al ser consultada por si tendría algún problema de asistir al podcast para una entrevista, la intérprete de “Ulala” aclaró que sí aceptaría ser una invitada; sin embargo, puso una condición, que el exfutbolista también visite su podcast.

“Negocios son negocios, yo voy al suyo si él va al mío”, acotó la salsera, despertando el interés de todos en el set de América Espectáculos.

Yahaira Plasencia se acuerda de Jefferson Farfán en entrevista

Como se recuerda, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán mantuvieron una mediática relación hasta 2020, cuando anunciaron su separación de forma oficial, esto tras volver de Rusia luego de pasar la cuarentena por el COVID-19.

