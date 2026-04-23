La Prefectura de Lima otorgó garantías personales a favor de la cantante Yahaira Plasencia, tras determinar que enfrenta una situación de riesgo, debido a los presuntos actos de violencia psicológica denunciados contra Magaly Medina.

A través de sus redes sociales, la salsera confirmó esta decisión administrativa al salir de la sede oficial junto a su defensa legal, donde manifestó que este recurso obliga al cese inmediato de cualquier agresión hacia su integridad.

Garantías personales a favor de Yahaira Plasencia

“Estamos saliendo de Prefectura porque me han otorgado las garantías personales contra la señora Magaly Medina para que cese la violencia psicológica hacia mi persona”, expresó Plasencia en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Según el documento, Magaly debe frenar todo acto que vulnere la salud emocional de Plasencia. De ignorar este mandato, podría enfrentar consecuencias legales severas, pues el incumplimiento configuraría el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, permitiendo acciones penales.

Por su parte, la abogada de la cantante, Keila Reátegui, calificó esta medida como un precedente necesario en la lucha contra el hostigamiento mediático. En ese sentido, Yahaira reafirmó su postura diciendo: “Ninguna mujer se lo merece”.

MÁS INFORMACIÓN: Yahaira Plasencia inició acciones legales contra Magaly Medina por difamación

Este dictamen se suma al conflicto legal iniciado por la salsera hace varios meses contra Medina, debido a una denuncia previa por difamación agravada, donde argumentó que su honor y reputación fueron seriamente afectados en su programa de ATV.

“Hace un año y medio hice una denuncia contra la señora Magaly Medina por difamación agravada, manchó mi honor, mi honra y mi reputación como hija, como mujer, como ser humano, como artista a nivel nacional”, sentenció.

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