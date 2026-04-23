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La cantante sostuvo que "ninguna mujer merece ser atacada" respecto al conflicto legal que inició contra Magaly Medina | Foto: Instagram (Captura)
La cantante sostuvo que "ninguna mujer merece ser atacada" respecto al conflicto legal que inició contra Magaly Medina | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

La Prefectura de Lima otorgó garantías personales a favor de la cantante Yahaira Plasencia, tras determinar que enfrenta una situación de riesgo, debido a los presuntos actos de violencia psicológica denunciados contra Magaly Medina.

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