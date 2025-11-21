La cantante Yahaira Plasencia publicó en redes sociales junto al empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido mediáticamente como “Don Diablo”. La imagen, tomada durante la celebración del cumpleaños de Paula Arias, generó sorpresa debido a que la salsera había negado reiteradamente mantener una relación con él.

En el programa matutino donde se comentó la fotografía, Janet Barboza sostuvo: “Yo creería que esta ya es la oficialización que pedía ‘Don Diablo’”.

La cercanía entre ambos no es nueva. En días recientes, Plasencia y Rodríguez habían sido vistos entrando y saliendo del mismo domicilio, identificado como la casa de la cantante. Incluso se informó que él habría pasado la noche allí, lo que intensificó los rumores sobre un vínculo sentimental.

Pese a las especulaciones, Yahaira Plasencia declaró ante la prensa que se encuentra completamente soltera y enfocada en su carrera. Negó de manera tajante mantener una relación sentimental con el empresario, quien también fue señalado como exsaliente de Pamela López.

Publicación en redes sociales de Yahaira Plasencia. Foto: Instagram

“Estoy súper enfocada en mi trabajo, estoy viajando un montón, estoy completamente soltera, no estoy saliendo con nadie, no quiero nada con nadie. Obviamente hay muchos pretendientes; soy una mujer empoderada, hermosa, ‘Diosa’ como me han dicho en Argentina y así me siento. Estoy tranquila”, afirmó.

Las declaraciones parecían cerrar el tema, pero un reportaje de Amor y Fuego volvió a encender la polémica. El programa difundió imágenes exclusivas en las que se observaría a Plasencia y Rodríguez besándose dentro del departamento de la cantante.

Reconoce cercanía pero evita llamarlo “novio”

Tras la difusión de las imágenes, Yahaira Plasencia dejó entrever que sí existe un vínculo con Rodríguez, aunque evitó confirmarlo como una relación formal. A diferencia de sus declaraciones previas, esta vez no negó la cercanía.

“Está más que claro, no tengo por qué esconderme, yo no me escondo. Él deja su carro afuera, entra a mi casa. Las cosas que puedan venir a sumar a mi vida son bienvenidas. Grábenme todo lo que quieran, él no hará nada, yo tampoco”, dijo con firmeza.

Sus palabras marcaron un giro en su postura pública. Si bien la artista no lo llamó su pareja, tampoco descartó que la relación pueda desarrollarse.

La aparición de “Don Diablo” en su entorno ha despertado interés en distintos programas de espectáculos, sobre todo por su vinculación previa con Pamela López.