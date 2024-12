La cantante Yahaira Plasencia no quieres que su nombre sea mancillado, por lo que anunció que continuará con las acciones legales en contra de la presentadora de espectáculos Magaly Medina, por llamarla “escort”. Como se recuerda, hace algunos días ya le envió una carta notarial esperando que se rectifique.

En entrevista con “Más Espectáculos”, la intérprete de “Ulalá” aseguró que no está dispuesta a tolerar los insultos y el daño a su imagen, por lo que continuará “hasta el final” con las medidas legales en contra de la popular ‘Urraca’.

“La libertad de expresión no te da derecho a decir cosas que no son ciertas y segundo, a ningunear, a mancillar el honor, entonces, por eso estoy tomando cartas en el asunto, estoy metida en eso y no voy a parar”, aseguró Yahaira.

“Esta persona (Magaly Medina) conmigo está ensañada hace mucho tiempo, entonces, he callado muchas veces porque, aunque no creas, estos temas de juicios, es una pérdida de tiempo, de plata y de energía. Mi energía tiene que estar enfocada en la música”, agregó.

Por otro lado, la cantante Yahaira Plasencia se refirió a su actual situación sentimental y descartó que tenga pareja; sin embargo, admitió que suele salir con amigos.

“No, salgo con amigos, amigas y a veces, no tengo tiempo, no confío en nadie tampoco”, aseguró Plasencia, agregando un misteriosos “si supieran”, al ser consultada por si tiene algún pretendiente extranjero.

