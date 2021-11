Yahaira Plasencia fue otra de las grandes sorpresas del estreno de “El artista del Año”. La cantante de salsa formará parte de esta nueva temporada del reality conducido por Gisela Valcárcel.

En esta primera gala, la artista salsera sorprendió sobre el escenario al interpretar el tema “Bichota” de la cantante urbana Karol G. También hizo una espectacular interpretación de “Estoy enamorada de mi país” de Eva Ayllón.

“Feliz de estar aquí, nuevamente en tu programa. Pisar América Televisión para mi es muy grande”, señaló visiblemente nerviosa al ser presentada por la popular ‘Señito’.

La artista también se refirió al escándalo que protagonizó hace unos meses al celebrar su fiesta de cumpleaños, un evento en el que fue captada dentro de la maletera de un auto para evitar la intervención policial.

“Mi error siempre ha sido ser muy confiada. No me justifico en lo absoluto, cometí un error. Siento que la he pasado muy mal, no es la primera que siento esta presión mediática tan fuerte”, señaló la ex integrante de “Son Tentación”.

“Quiero disculparme nuevamente con todas las personas afectadas con esta pandemia. Pedir disculpas de corazón, me equivoqué, cometí un error. La pasé muy mal y creo que tengo que seguir para adelante”, finalizó.

