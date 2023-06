La cantante Yahaira Plasencia solo quiere enfocarse en su música luego de su presentación en los premios Heat 2023 al lado del Grupo Niche. Sin embargo, no es ajena a las críticas en su contra luego que la asesora de imagen Nicole Akari asegurara que la salsera tiene una deuda pendiente con ella.

En conversación con América Espectáculos, la denominada ‘Patrona’ salió al frente para aclarar el malentendido y dijo que está buscando la forma de comunicarse con Nicole Akari y solucionar el tema de la mejor manera.

“Yo estoy viendo la manera de comunicarme con Nicole, solucionar estos temas y que todo quede súper bien. Estoy en una etapa en mi vida enfocada solamente en música y quiero que se hable de las cosas que estoy haciendo, acabo de lanzar un disco que es muy importante para mí y me apena esta situación”, señaló Plasencia.

“Estoy segura que voy a solucionar las cosas con Nicole y eso, por respeto a mi mamá, a su salud, a mi carrera, quiero llevar las cosas así. No he tocado este tema y no quiero tocarlo más”, añadió la cantante de salsa.

¿Qué dijo Nicole Akari?

En conversación con “Amor y Fuego”, la estilista no solo aseguró que Yahaira Plasencia mantiene una deuda con ella, sino que la hizo quedar mal con las empresas que le hicieron retoques estéticos por canje.

Según explicó al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la salsera le debería aproximadamente 5 mil dólares por las producciones de ropa y maquillaje que le hizo.