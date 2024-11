La cantante Yahaira Plasencia sorprendió a todos al aparecer en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2025, donde llegó acompañando al productor Sergio George, y tuvo la oportunidad de conocer a grandes estrellas de la música como Marc Anthony, Nodal y La India. Su presencia no solo obtuvo halagos, sino también fuertes críticas.

Una de las críticas más ácidas hacia la salsera fue el exceso de retoques en sus labios, hecho que fue muy cuestionado en redes sociales. Al respecto, Yahaira Plasencia no se quedó callada y respondió fuerte y claro.

“Me he operado toda la cara, me he puesto labio, me he puesto nariz, me he puesto ojo, me he puesto todo. (¿Así tomas las críticas?) Sí, que hablen”, dijo al programa América Hoy.

“Estoy tranquila y feliz, cada vez que tenga la oportunidad de ir a estos premios lo voy a hacer. Ahora vienen los Premios Lo Nuestro, en febrero, y estuve nominada en algún momento, así que de todas maneras voy”, agregó.

Al ser consultada por si acompañada del productor Sergio George, Yahaira respondió: “por supuesto que sí, aparte con él tengo acceso a todo. Lo máximo”.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia lució un ceñido vestido con un escote y encajes, los cuales lucieron su figura. A través de sus redes sociales compartió algunas imágenes de su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy.

Yahaira se luce al lado de Sergio George