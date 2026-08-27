El enfrentamiento entre ambas se inició en diciembre de 2024, cuando Yahaira presentó una querella contra Medina | Foto: Facebook
El enfrentamiento entre ambas se inició en diciembre de 2024, cuando Yahaira presentó una querella contra Medina | Foto: Facebook
Por Redacción EC

Este jueves, la salsera peruana Yahaira Plasencia confirmó el fin de su conflicto legal con Magaly Medina, pues reveló haber retirado la demanda judicial por difamación que interpuso contra la presentadora de ATV, tras varias reuniones donde concretaron una conciliación.

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