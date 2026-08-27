Este jueves, la salsera peruana Yahaira Plasencia confirmó el fin de su conflicto legal con Magaly Medina, pues reveló haber retirado la demanda judicial por difamación que interpuso contra la presentadora de ATV, tras varias reuniones donde concretaron una conciliación.

A través de sus redes sociales, la cantante sostuvo que decidió desistir del proceso y renunciar a cualquier reclamo económico, debido a que priorizó alcanzar un acuerdo con la conductora de televisión basado en el diálogo y el respeto.

“La señora Magaly Medina y yo hemos llegado a una conciliación donde ambas hemos dialogado todo este tiempo con mucho respeto, donde siempre ha primado el tema humano”, dijo, para luego asegurar que ha “desistido tajantemente del tema económico” , en referencia a la indemnización inicial.

La artista explicó que los encuentros con Medina se realizaron sin la participación de abogados y que ambas pudieron ofrecerse disculpas por declaraciones realizadas durante los últimos años.

“Creo que somos mujeres bastante inteligentes que podemos hablar con un buen diálogo y con mucho respeto”, agregó la cantante, quien también agradeció la solidaridad de la conductora por la situación de salud que atraviesa su madre.

Plasencia indicó que su decisión estuvo relacionada con la búsqueda de tranquilidad, indicando que “la paz no tiene precio”. Asimismo, señaló que ofreció disculpas a Medina si en algún momento realizó comentarios que pudieron afectarla.

Por su parte, en recientes declaraciones para el diario Trome, Magaly negó que esta conciliación se haya dado mediante un acuerdo económico. “Las dos estamos dirigiendo nuestros esfuerzos y energía cotidiana hacia asuntos más íntimos y personales”, dijo Medina.

Yahaira Plasencia, la cantante y personalidad de televisión peruana, comparte su profundo deseo de ser madre en recientes entrevistas. Revela que ha pensado tener un bebé con una expareja y menciona que ya tiene nombres para sus futuros hijos, aunque prioriza su carrera artística en este momento.

Magaly Medina confirmó acuerdo con Yahaira Plasencia

El pasado 25 de agosto, Medina anunció en su programa que había llegado a un acuerdo con Plasencia para poner fin al proceso judicial que mantenían desde 2024, luego de una denuncia por difamación presentada por la salsera.

“Nos reunimos, hemos hablado, hemos conversado, y no fue la única vez; después hemos seguido hablando y coordinando a través de Patrick, mi productor, a través de su pareja y luego a través de ella misma”, comentó Medina.

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De ese modo, la conductora señaló que la conciliación ya fue firmada y presentada ante el juzgado, además de destacar la disposición de Plasencia para resolver el conflicto mediante el diálogo y expresar su solidaridad por la salud de su madre.

El enfrentamiento entre ambas se inició en diciembre de 2024, cuando Yahaira presentó una querella contra Magaly luego de solicitar una rectificación por comentarios relacionados con su viaje a Miami para los Latin Grammy junto a Sergio George.