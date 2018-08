Yahaira Plasencia contó por primera vez detalles desconocidos de su romance con Jefferson Farfán. Antes de irse a radicar a los Estados Unidos, la cantante se animó a acabar con algunos misterios sobre lo que fue su mediática historia de amor con el futbolista peruano.

En el programa "Estás en todas", la ex Son Tentación contó que conoció a Jefferson Farfán por Whatsapp, pues este le pidió su número telefónico a un amigo en común y comenzó a cortejarla. "Supongo que ya me había echado el ojo, pero yo venía de una experiencia amorosa bien fea con otra persona y había quedado un poquito traumada con los futbolistas, y así estuvimos hablando por dos meses hasta que me dijo que vendría a Lima", declaró la salsera.

La noticia del romance no le cayó bien a los padres de Yahaira Plasencia. "Sabes cómo son los papás. Me dijeron: pero él es casado, tiene como 80 hijos...' Pero él ya estaba separado, eso es verdad. Igual mis papás estaban preocupados. Y él conversó con mis papás. Todo fue bien ordenadito, paso por paso, quemando etapas", continuó la artista.

UN ROMANCE EN BOCA DE TODOS

La cantante consideró que su relación con Jefferson Farfán muy una época "muy linda" de su vida, pero a la vez "tormentosa" por las especulaciones en los medios.

"Que se diga que soy convenida, que estoy con alguien por dinero, cuando todo el mundo sabe que yo he trabajado desde muy niña, creo que a cualquier persona le puede doler", afirmó.

La joven también recordó lo detallista que era Jefferson Farfán, quien la acompañaba a sus presentaciones musicales pese al asedio de la prensa. "A nosotros no nos importaba nada, éramos súper felices. La relación empezó bien, hicimos las cosas muy bien. El tiempo que estuvimos juntos tuvimos detalles muy bonitos", indicó, recordando los goles que le dedicó el futbolista y el mensaje de amor que propaló con un avión circulando por el cielo de Lima.

"Fue una etapa linda y ya pasó, y ya pasó también el cargamontón", dijo Yahaira Plasencia, quien dejará el Perú para radicar en los Estados Unidos y fortalecer su carrera artística allá.