Yahaira Plasencia tras revelar que retomó su amistad con Jefferson Farfán: "No tengo por qué esconderme"

La salsera Yahaira Plasencia rompió su silencio y se pronunció sobre la relación actual que mantiene con su expareja, el futbolista Jefferson Farfán. La cantante, quien viene haciéndose un nombre en la industria musical, habló de este y otros pasajes de su vida en el programa “Domingo al día”.

Yahaira abrió su corazón y dijo que ella y el futbolista retomaron su amistad porque se tienen un gran cariño y “en los momentos difíciles es donde se ve a los verdaderos amigos”.

“Cuando realmente has querido a una persona, había aprecio de por medio, la familia de por medio y esa persona está pasando por un mal momento, ahí se ven los verdaderos amigos”, contó Yahaira, quien aseguró que se puede ser amigo de una ex pareja.

“Cuando las personas son maduras y tienen claro lo que quieren, una amistad no tiene nada de malo”, añadió la popular ‘reina del totó’.

Y es que Yahaira Plasencia reaparece en la vida del delantero de la Selección Peruana cuando más lo necesita, ya que el futbolista viene recuperándose de una dura lesión en la rodilla izquierda.

“Que se recupere, dándole ánimos. Imagínate él, no jugar medio año, debe ser complicado”, sostuvo Yahaira, quien solo desea tener una amistad con Jefferson por el momento.

De esta manera, la salsera pretende poner punto final a las especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa con Jefferson Farfán. Además, dijo que está enfocada en su carrera musical y la promoción de su tema “Y le dije no”.

“Tengo una amistad con Jefferson y eso, hay un cariño, aprecio, a él, a su familia y eso es lo más importante. No tengo por qué esconderme de nada y nadie”, indicó Yahaira, quien lamentó que su carrera musical sea opacada por su vida sentimental.

“Muchos artistas se han hecho conocidos por sus escándalos. Me hice conocida por mi ex pareja y la gente lo ve así. Yo nunca dejé de trabajar. Si he retomado una relación amical con él, no tengo por qué cambiar. Pienso que hablar de Yahaira mal, siempre va a vender”, enfatizó la salsera.