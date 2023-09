La cantante Yahaira Plasencia se encuentra nuevamente envuelta en la polémica luego que se viralizara en redes sociales un video en el que aparece llegando a un concierto rodeada de, al menos, diez miembros de un equipo de seguridad. El hecho no pasó por alto para sus críticos, quienes cuestionaron que tuviese tanto resguardo si nadie la seguía.

Y es que, según muestran las imágenes, la cantante llegaba al escenario rodeada de una decena de agentes de seguridad; sin embargo, no había nadie cerca a ella para intentar tomarse una fotografía o llamar su atención.

Ante la ola de críticas, Yahaira Plasencia recurrió a sus redes sociales y compartió un video donde explica el motivo por el que caminó en medio de un equipo de seguridad. Según dijo, los agentes de seguridad fueron contratados por los organizadores del show.

“Estaba viendo algunos diarios que estaban poniendo que Yahaira va con 40 seguridades y nadie la sigue. A cada concierto que voy, las personas encargadas son los que contratan a las seguridades para todos los artistas, no creo que solamente lo hagan conmigo, porque también es importante la seguridad de nosotros los que vamos a los eventos. Obviamente hay lugares más complicados, pero igual creo que en toda discoteca, en todo concierto, hay seguridad para los artistas y es algo normal”, explicó Yahaira en su video.

“Nunca falta, como lo dije, yo he tenido experiencias complicadas sobre todo para las mujeres. Aun así, nunca he tenido seguridad personal, gracias a Dios tengo a los chicos de mi orquesta, todos son hombres y me cuidan un montón”, añadió la salsera.

Yahaira Plasencia explica seguridad extrema

Cabe señalar que el peculiar incidente ocurrió en el campus de Villa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, como parte de las celebraciones de la semana universitaria que se llevaron a cabo durante el fin de semana en varias instituciones académicas de la ciudad.

Yahaira Plasencia molesta con corista