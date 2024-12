La cantante Yahaira Plasencia reapareció en televisión durante una entrevista con “El Reventonazo de la Chola”, donde se emocionó al ver un video sobre su trayectoria artística. Al mismo tiempo, destacó que no permitirá que nadie mancille su honor, en referencia a las palabras de Magaly Medina, quien recientemente la llamó “escort”.

En la entrevista en mención, la intérprete de “Ulalá” se mostró afectada por las duras críticas que ha recibido y, si bien no mencionó el nombre de Magaly Medina, afirmó que algunas expresiones “ya pasaron los límites”.

“Yo entiendo a los programas de espectáculos, entiendo que no les guste mi cabello, no les guste como canto, mi cuerpo, lo que tú quieras; pero decirme algo que pasó los límites, es una falta de respeto total, una mentira y una difamación”, aseguró la salsera.

“No voy a dejar que nadie más siga mancillando mi honor, mi reputación y lo que vengo haciendo como artista”, agregó Yahaira Plasencia, reafirmando que continuará con las acciones legales correspondientes contra la presentadora de espectáculos.

Magaly Medina se defiende

Por su parte, Magaly Medina se presentó en su programa al lado de su abogado Benju Espinoza para responder a la carta notarial que envió Yahaira Plasencia, esto por haberla llamado “bataclana barata, run runa y escort”.

“Han sacado extractos fuera de contexto, en ningún momento yo he dicho Yahaira Plasencia es tal o cual, porque eso no hago, acá opino… Cuando le diga a alguien prostituta va a tener que ser probado, que me conste, que hayan pruebas, de lo contrario no”, dijo en su defensa.

