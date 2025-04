El martes 15 de abril, Yahaira Plasencia tenía programada una entrevista en "América Hoy". Sin embargo, decidió retirarse del set antes de salir al aire, luego de que el espacio ampliara un enlace en vivo con Jefferson Farfán, su expareja.

La salida generó especulaciones sobre una posible incomodidad por la presencia del exdeportista. No obstante, la cantante negó esa versión en una entrevista con Radio Panamericana.

“Yo tenía que salir del programa a las 10:30 o 10:40 para llegar a las 11 a Panamericana. Jenifer (mi mánager) habló con la producción y les dijo que yo me tenía que ir” , explicó.

Plasencia también señaló que no tuvo problema con el enlace de Farfán. “Me dijeron que se iba a conectar. Les respondí: ‘ya, normal’. Ellos deciden la pauta. Yo tenía que cumplir con la entrevista radial”, agregó.

Niega contrato de confidencialidad con Jefferson Farfán

Al ser entrevistada por "Amor y Fuego", Yahaira fue consultada sobre si firmó un acuerdo de confidencialidad con Farfán, tal como habría sucedido con otras exparejas del empresario, a lo que la cantante negó haberlo hecho.

“Nunca. No sé si lo habrá hecho antes, pero conmigo jamás me pidió firmar. A mí nadie me dice qué decir o qué no decir. Yo no soy parte de su vida”, aseguró.

También descartó haber sufrido maltrato durante su relación con Farfán. “Jamás me agredió. Siempre fue un caballero”, afirmó.

¿Yahaira Plasencia habla de Darinka Ramírez?

Ese mismo día, Yahaira fue consultada por la denuncia de Darinka Ramírez contra Farfán por violencia psicológica. Aunque evitó pronunciarse directamente, envió un mensaje general a las mujeres.

“Prefiero no hablar del tema, no me corresponde. Pero creo que las mujeres debemos tener amor propio, darnos nuestro lugar y hacernos respetar”, comentó.

Finalmente, indicó que ha aprendido a valorarse con el tiempo. “Me ha pasado que no he tenido ese amor por mí y he aguantado cosas. Hoy me doy mi lugar en todo sentido”, concluyó.