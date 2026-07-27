La cantante Yahaira Plasencia se pronunció sobre los rumores que vinculan sentimentalmente al productor musical Sergio George con la actriz Magdyel Ugaz. La salsera fue consultada sobre el tema y sorprendió al mostrarse feliz ante la posibilidad de que ambos estén iniciando una relación.

Lejos de mostrarse incómoda por la situación, la popular ‘Patrona’ destacó que todo lo que ha visto entre ellos le parece positivo. “Todo se ve muy bonito”, comentó la intérprete, quien además aseguró que, de confirmarse el romance, les desea lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

“Lo vi en TikTok. Mira, yo creo que cuando llega el amor, cuando toca a tu puerta, uno tiene que abrirla si es la persona correcta. Y por lo que he visto, todo se ve muy bonito. Magdyel me cae superbién, es una mujer espectacular, linda, profesional y sencilla. Me parece algo muy lindo”, dijo Plasencia al diario Trome.

La artista también aclaró que actualmente no mantiene comunicación frecuente con Sergio George, con quien trabajó durante varios años en su carrera musical. Sin embargo, dejó en claro que guarda respeto y gratitud por el productor, a quien considera una persona importante en su crecimiento profesional.

En la misma entrevista, Yahaira Plasencia fue enfática al ser consultada por algún consejo que le pueda dar a las mujeres que todavía apuestan por el amor.

“Fácil. Uno no puede estar cuidando a la otra persona. Vivan felices, confíen. Yo aprendí a confiar mucho y espero no equivocarme. Y si me equivoco, bueno, es parte de la vida. Pero hoy estoy muy feliz con mi relación, con mi familia y con mi trabajo”, resaltó la salsera.

Yahaira Plasencia y Sergio George. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)

La reacción de Yahaira llamó la atención porque años atrás también fue vinculada sentimentalmente con Sergio George, versión que ambos negaron en reiteradas ocasiones. Por ello, sus buenos deseos hacia la posible pareja fueron interpretados como una muestra de madurez y cordialidad frente a un tema sensible para ella.