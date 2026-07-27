Yahaira Plasencia no tuvo reparos en desearle éxitos a su exproductor, quien hace poco reveló que se estaba conociendo a Magdyel Ugaz. (Foto: Instagram - @yahairaplasencia /Captura de TikTok - Sergio Jorge)
Yahaira Plasencia no tuvo reparos en desearle éxitos a su exproductor, quien hace poco reveló que se estaba conociendo a Magdyel Ugaz. (Foto: Instagram - @yahairaplasencia /Captura de TikTok - Sergio Jorge)
Por Redacción EC

La cantante Yahaira Plasencia se pronunció sobre los rumores que vinculan sentimentalmente al productor musical Sergio George con la actriz Magdyel Ugaz. La salsera fue consultada sobre el tema y sorprendió al mostrarse feliz ante la posibilidad de que ambos estén iniciando una relación.

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