Problemas y más problemas para Yahaira Plasencia. La cantante de salsa informó a sus seguidores, a través de las redes sociales, que su canal oficial de YouTube fue hackeado por ciberdelincuentes. La expareja de Jefferson Farfán explicó lo sucedido, agradeció la preocupación de sus fans y pidió calma.

“Lamentablemente tengo que informarles que hoy hubo un hackeo regional a varias cuentas de YouTube, entre ellas la mía. Mi equipo ya se ha comunicado con los canales adecuados y debemos esperar un proceso que puede tomar hasta 72 horas”, escribió la artista.

Plasencia no dudó en agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores a través de mensajes vía redes sociales. Asimismo les pidió mantener la tranquilidad, ya que no dejará que el ataque sufrido a su cuenta oficial de YouTube no opaque su carrera.

“Les agradezco de todo corazón las muestras de preocupación y cariño que he tenido desde muy temprano, espero podamos recuperar el canal pronto. Por favor mantengamos la calma, yo sigo trabajando porque esto no me a detener”, añadió.

Como antecedente, se recuerda que otros cantantes como Gaby Zambrano y Farik Grippa también fueron víctimas de este tipo de ataques cibernéticos. Este último logró recuperar su cuenta en cuestión de horas.