La cantante Yahaira Plasencia se sumó a los artistas que han alzado su voz de protesta luego de la muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, que falleció tras un atentado contra el bus de su agrupación. Al respecto, la salsera confesó que ella también ha sido víctima de extorsión y que tuvo que cancelar muchas presentaciones por temor.

Plasencia actualmente se encuentra en Argentina grabando su nuevo videoclip; sin embargo, esto no ha sido impedimento para enlazarse en videollamada con el programa “América Hoy”, donde lamentó lo sucedido con el popular ‘Russo’.

“Tengo sentimientos encontrados porque muy a parte que siento mucha tristeza por la pérdida de este chico, tan joven, tan talentoso, con familia, con hijo, con mamá, papá, una muerte injusta, una muerte que nunca debió pasar; siento rabia, cólera por nuestro gobierno porque no hace absolutamente nada, lo digo abiertamente”, dijo la salsera.

“Todos los peruanos estamos caminando con miedo, sales de tu casa a trabajar y no sabes si vas a regresar, siento mucha rabia porque no hacen nada, lo único que hacen es poner un estado de emergencia que no ayuda en nada y nosotros seguimos con miedo, seguimos trabajando con miedo”, agregó.

Yahaira Plasencia víctima de extorsionadores

Asimismo, la salsera peruana Yahaira Plasencia aseguró que ella también ha sido víctima de los extorsionadores y que se ha visto obligada a cancelar diversas presentaciones por temor a que los delincuentes atenten contra su vida.

“Yo he cancelado muchas presentaciones por miedo, por temor a que pase algo... me ha pasado, por supuesto, y yo me he quedado callada por miedo muchas veces, pero ahora creo que todos los colegas nos estamos uniendo en una marcha, Corazón Serrano, Armonía 10 y muchos artistas más para poder alzar nuestra voz y que ya cese toda esta violencia en nuestro país, cada vez estamos peor”, precisó.

