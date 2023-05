Yahaira Plasencia decidió defenderse tras la ola de críticas que recibió tras dejar abruptamente una entrevista radial luego de darse cuenta que habían permitido el ingreso de personal del programa de Magaly Medina.

En un espacio brindado en el programa digital de Carlos Carlín, la cantante afirmó que la radio no respetó los acuerdos previamente pactados, ya que en ningún momento le informaron que dejarían ingresar al equipo de ‘Magaly TV: La Firme’.

“En este momento era mi entrevista con la radio. Se quedó algo con la radio y no lo cumplieron. Tengo todo el derecho como artista de hacerme respetar cómo ser humano, como artista y no por ser artista vas a tener que tolerar siempre que estén denigrando”; comentó la ex ‘Son Tentación’.

“Primero es mi paz mental, cuando no estoy contenta con algo, simplemente hablo con mi equipo y lo programó para otro día. (Abandoné la entrevista) Porque yo no voy a estar sentada ahí con las cámaras de un programa donde siempre están denigrándome, criticándome por absolutamente todo. Hago bien igual hablan mal, hago mal igual hablan mal”, culminó bastante incómoda al recordar aquel incidente.