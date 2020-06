Yahaira Plasencia no se quedará de brazos cruzados tras las acusaciones de Magaly Medina -quien puso en tela de juicio su estado de salud tras ser operada de los riñones- y aseguró que este tema lo “verá por la vía legal”.

La mañana de este miércoles, la salsera ofreció una entrevista telefónica desde Rusia al programa “Splash” que conduce Vanessa Terkes por Radio Panamericana, donde fue consultada por las constantes burlas de la periodista hacia su persona.

Plasencia dijo no entender la actitud a la conductora de “Magaly TV: La Firme” y explicó que decidió enviarle una carta notarial para que deje de realizar comentarios “sarcásticos” sobre ella para sostener su versión de que no había estado enferma.

“No puede comunicar al público cosas que no son reales y por eso hablé con mi abogado y prefiero llevar el tema por la vía legal (...) Que informe con la verdad”, dijo sobre Medina, quien además se burló de la publicación que realizó la cantante en Instagram y de la fotografía en la que aparece en silla de ruedas.

Fue el viernes pasado que Magaly Medina contó en su programa que recibió una carta notarial de Yahaira Plasencia por dar una fecha inexacta de la difusión de un video en el que la salsera aparece conversando con Sergio George y deja entrever que no estaba delicada de salud, tras ser sometida a una operación en Rusia.

En el documento la intérprete de “Y le dije no” señaló que la periodista puso en duda su “honor y credibilidad” tras afirmar que se encontraba mejor porque hizo una entrevista con su productor musical; sin embargo, las imágenes fueron grabadas días antes de que la cantante mostrara complicaciones en los riñones.

“Nosotros no vemos tu canal de YouTube pues, nosotros no somos tu público, nosotros no somos tu club de fans, nosotros somos periodistas y no vemos tu canal de YouTube. Ella se ha ardido porque dice que esa emisión en vivo (...) es del 24 de abril y que es inexacto que fuera de ayer”, explicó la “Urraca”.

“Te voy a decir una cosa, a quien deberías mandarle tu carta notarial es a la página Miami Talents con quien hiciste tu [en] vivo porque ellos lo vendieron de esta manera (…) Error nuestro no fue, ¿qué cosa quieres que te llamemos hasta Moscú para preguntarte?", fue la contundente respuesta de la periodista.

Asimismo, en la edición del último lunes de “Magaly TV: La Firme”, Medina se burló de una fotografía que Yahaira Plasencia compartió en Instagram para dejar en claro que sí estuvo delicada de salud.

“Se la ve a ella en silla de ruedas, como me dijeron hoy día: haciéndose la vístima, ‘¡La vístima!’", dijo y reiteró que fue la propia Plasencia quien causó el error al hacer pasar como entrevista en vivo lo que en realidad se trataba de una grabación.

VIDEO RECOMENDADO

‘Esto es guerra’ estrenó 'Noticiero de buenas noticias’

‘Esto es guerra’ estrenó 'Noticiero de buenas noticias’