Yahaira Plasencia y Hermanos Yaipén encabezan importante festival musical. (Foto: Instagram)
Yahaira Plasencia y Hermanos Yaipén encabezan importante festival musical. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Hermanos Yaipén, Son Tentación, Yahaira Plasencia, Armonía 10 y Pamela Franco son algunos de los artistas que formarán parte del “Rústica Fest”, festival que combinará música en vivo, gastronomía y entretenimiento familiar. El evento se realizará el 5 y 6 de diciembre en Arena 1, en San Miguel.

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