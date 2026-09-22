Hermanos Yaipén, Son Tentación, Yahaira Plasencia, Armonía 10 y Pamela Franco son algunos de los artistas que formarán parte del “Rústica Fest”, festival que combinará música en vivo, gastronomía y entretenimiento familiar. El evento se realizará el 5 y 6 de diciembre en Arena 1, en San Miguel.

El lanzamiento del festival fue anunciado por el empresario Mauricio Diez Canseco, quién además contó que espera reunir a cerca de 17 mil personas. Asimismo, el evento contará con 50 stands gastronómicos de diversos restaurantes y un escenario en el que se presentarán alrededor de 20 grupos y artistas musicales.

“El próximo 5 y 6 de diciembre abrirá sus puertas ‘Rústica Fest’ para que el público disfrute de la buena gastronomía peruana y baile con las mejores orquestas y artistas del país. Será un espacio familiar donde esperamos convocar a unas 17 mil personas y con un costo accesible”, señaló Diez Canseco durante la presentación del evento.

Walter Yaipén, director gerente y percusionista de Hermanos Yaipén. (Foto: Fabricio Lozada)

Un festival para toda la familia

Además de la oferta gastronómica y musical, el festival tendrá actividades especialmente dirigidas a los niños. Una de las principales atracciones será un área con 16 ponys, que ofrecerán paseos gratuitos para los más pequeños durante el evento.

“Queremos que sea un espacio familiar, donde puedan disfrutar tanto los adultos como los niños”, agregó el empresario. Durante la presentación del festival, Diez Canseco reapareció públicamente junto a sus mellizos y Dailyn Curbelo, madre de sus hijos.

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Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo

El empresario también se refirió a su relación actual con Dailyn Curbelo. Según explicó, ambos mantienen un vínculo cercano como padres y amigos, unidos principalmente por sus mellizos. “Con Dailyn siempre vamos a estar unidos por nuestros mellizos. Siempre la apoyo y ella también lo hace conmigo. Nuestros pequeños serán los padrinos del ‘Rústica Fest’”, comentó.

Mauricio Diez Canseco y Daylin mantienen un vínculo cercano como padres y amigos. (Foto: Instagram)

Asimismo, adelantó que Curbelo prepara un lanzamiento especial con un tema inédito para esas fechas. Diez Canseco también comentó que mantiene una buena relación con su expareja Aixa Sosa, con quien ha trabajado en Argentina en proyectos vinculados al espectáculo.