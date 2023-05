Varios personajes de la farándula peruana han opinado sobre el reciente ampay de Charlene Castro, aún esposa de ‘Cuto’ Guadalupe. Y la que no pasó desapercibida fue Yahaira Plasencia quien decidió aconsejar al exfutbolista, con quien tiene algunas rencillas desde hace algunos años.

Pese a que ‘Cuto’ siempre ha mostrado su desagrado con respecto a la cantante, indicando que le faltaba humildad, la intérprete de ‘Y le dije no’ olvidó los problemas y envió un consejo al excapital de Universitario de Deportes.

“Al señor Cuto nunca en mi vida lo he visto, nunca en mi vida. Lo único que puedo decir que en momentos en los que he sentido el mundo se me vino encima, cuando he sentido que nada tiene sentido y que no sabía cómo salir de algo fuerte, mi único respaldo ha sido Dios, mi familia”, dijo la salsera en conversación con América Espectáculos.

“Creo que ese es el mejor mensaje a todas las personas que están pasando por un mal momento ahora, todo pasa en algún momento y desearle el bien a todo el mundo, incluso a Cuto”, agregó.