Luego que Paolo Guerrero se presentara en el podcast “Enfocados” y deslizara la posibilidad que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia habrían tenido un reencuentro, la salsera fue consultada por un reportero de “Amor y Fuego” sobre esta declaración, a lo que tuvo una inesperada reacción.

En la reciente edición del programa “Amor y Fuego”, la salsera aseguró que el video de la entrevista de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola a Paolo Guerrero es “gracioso”.

“Por qué me meten en esas cosas, lo he visto es viral en TikTok, lo he visto, que gracioso. La verdad yo no tengo nada que decir”, dijo la cantante de “Ulalá”.

Asimismo, Plasencia aclaró que lo que digan Paolo Guerrero y Jefferson Farfán es tema de ellos, ya que ella está enfocada en el desarrollo de su carrera y su trabajo como cantante.

“No tengo nada que decir, es cosa de ellos, yo no tengo nada que decir. Yo estoy enfocada en mis cosas… Me alejo de las cosas, no tengo nada que decir respecto a eso, (si hablo) es peor se agranda más eso que están hablando. No ha pasado nada y estoy enfocada en mis cosas”, declaró.

Como se recuerda, en el inicio de la nueva temporada del podcast “Enfocados”, Paolo Guerrero cuestionó a Jefferson Farfán por cómo andaba del corazón, a lo que el exfutbolista reveló que estaba tranquilo. Inmediatamente, el ‘Depredador’ preguntó si había tenido un ‘choque y fuga’ con su expareja, refiriéndose a la ‘Patrona’.

Acto seguido, Paolo Guerrero reprodujo en su celular el tema “Herida” de Myriam Hernández, interpretado por Yahaira Plasencia. La Foquita se puso nervioso y le reclamó a Paolo, quien reiteró su pregunta por “si había vuelta o no”.

“Estás loco, estoy soltero. No hables esas cosas”, respondió Jefferson Farfán. Este juego entre los exfutbolistas ha despertado las sospechas de un posible ‘remember’ entre la Foquita y su expareja, la cantante Yahaira Plasencia.

