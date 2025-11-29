En medio de una polémica por haber tenido un supuesto romance con Ethel Pozo, Yaco Eskenazi confesó que, en el pasado, protagonizó confrontaciones con otras figuras del espectáculo por los comentarios que hacían sobre su esposa, la modelo Natalie Vértiz.

La revelación se produjo durante un adelanto de su nuevo proyecto, un podcast junto a su amigo Christian ‘El Loco’ Wagner.

En un tono franco, Eskenazi abordó episodios de celos con Natalia y cómo intervino ante lo que consideraba una falta de “tino” en las opiniones de terceros sobre la madre de sus hijos.

Así, el exintegrante de “Esto es Guerra” admitió por primera vez haber sentido una fuerte molestia ante ciertos halagos cuando Wagner, lo recordó como alguien “enfermito de los celos” en el pasado.

“De más chibolo y ahora te cuento un par y con gente conocida que no me gusta cómo a veces comentan... ‘la linda’, ‘qué guapa’, Hay que tener tino” , respondió Eskenazi. Sin embargo, aseguró que ha dejado atrás esa etapa. “Ya no, ya me curé... me tuve que obligar a curarme”, afirmó.

En la misma conversación, Eskenazi también dedicó palabras de admiración a la trayectoria de su esposa, quien ha destacado como modelo internacional, participando incluso en eventos de alto perfil como Victoria’s Secret.

“Ahora a Natalie le toca ser la protagonista de la historia y a mí me toca acompañarla y eso. A mí particularmente como hombre no me quita nada, al contrario...” , sostuvo, indicando una perspectiva de pareja basada en el acompañamiento mutuo.

Por otro lado, hasta el momento no se ha pronunciado por las vinculaciones a la hija de Gisela Valcárcel, en una supuesta relación extramarital.

