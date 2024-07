El conductor de televisión y exparticipante de realities, Yako Eskenazi, se coronó campeón de la octava temporada del popular programa culinario, pero su victoria estuvo marcada por la ausencia de su esposa, Natalie Vértiz, y sus hijos.

Yako Eskenazi, conocido por su participación en programas como “Esto es guerra”, se alzó con el trofeo de “El gran chef: Famosos” luego de una reñida competencia culinaria. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio opacada por la ausencia de su familia en el momento crucial.

Ante las interrogantes sobre la ausencia de Natalie Vértiz y sus hijos, Liam y Leo, Yako decidió ofrecer una explicación al público. En una entrevista con Maju Mantilla y Santi Lesmes para Latina TV, reveló que la decisión de no invitar a su familia a la premiación fue suya.

Yako, quien también ha incursionado en la actuación, señaló que uno de los motivos que lo llevó a tomar esta decisión fue la competencia que existe entre Latina TV, canal donde se transmite “El gran chef: Famosos”, y América TV, donde su esposa Natalie Vértiz conduce el programa sabatino “Estás en Todas”.

“Ustedes saben que mi esposa trabaja en otro canal. Si a mí me dijeran, mañana es el Día de la Madre, ven a visitarla (a América TV), claramente no me darían permiso porque son las reglas de juego”, comentó el exchico reality.

Además de la competencia entre canales, Yako Eskenazi confesó que prefirió afrontar la presión de la final en solitario. “La final de ‘El gran chef: Famosos’ es un momento estresante”, dijo. “No quería tener a mis hijitos ahí, no quería que vean si gané o perdí. Quería vivirlo y asumirlo solo”, agregó.





La reacción de Natalie Vértiz ante la victoria de Yako Eskenazi





Yako Eskenazi y Natalie Vértiz conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano. Su unión se ha visto fortalecida aún más tras la reciente victoria de Eskenazi en el programa culinario “El gran chef: Famosos”, donde demostró su talento culinario.

Visiblemente emocionado, Yako dedicó unas palabras de agradecimiento a su esposa Natalie, quien ha sido su pilar fundamental durante todo el proceso.

“Si hay alguien a quien le tengo que agradecer, es a mi esposa Natalie”, expresó Eskenazi. “Ella ha sido mi soporte durante todos estos meses. Se ha encargado de llevar a mis hijos al colegio y de todos los demás quehaceres. Sin ella, no habría tenido la tranquilidad de estar parado frente a los fogones”, agregó.

Por su parte, Natalie Vértiz compartió su alegría y orgullo a través de las redes sociales ante la victoria de Yako. En su cuenta de Instagram, la modelo publicó una tierna imagen de su esposo junto a sus dos hijos, acompañada de un emotivo mensaje:

“El mejor chef y papacito. Aunque esté lejos, sabes que siempre estamos juntos en corazón. ¡Felicidades, mi amor! Te mereces eso y más”, escribió Vértiz, dejando en claro su felicidad por el logro de su esposo.