Yessenia Villanueva, una de las hijas del cómico y sonero Melochita, contó en un informe para Magaly TV la Firme, los trabajos que realiza en Estados Unidos en la actualidad para mantenerse en ese país.

“Hay personas que trabajan en construcción, que hacen demoliciones o remodelaciones. Entonces te llaman para limpiar partes específicas de una casa. Si me dicen que limpie otro ambiente, ya es otro precio”, relató Villanueva.

¿Qué trabajos realiza Yessenia Villanueva en Estados Unidos?

La artista comentó que trabaja limpiando pisos en donde puede ganar hasta $150 por dos horas de labor. Asimismo, Villanueva relató que prepara polladas y otros platos peruanos para venderlos en fechas especiales.

Por otro lado, la hija de Melcocha reveló que también hace presentaciones musicales en discotecas, fiestas privadas y restaurantes de Estados Unidos donde cobra hasta $ 250 por hora de espectáculo.

Villanueva dijo también que durante los shows recibe propinas por parte del público que la escucha: “Con tips (propinas) saco 150 dólares más o 200. Como que un promedio algo de 500, más los tips, como 600 dólares por dos horas”.

El ‘sueño americano’ de la hija de Melcochita

Como se recuerda, Yessenia Villanueva había compartido con Magaly Medina que tenía planeado regresar a Perú debido a que no podía encontrar un trabajo estable que le permita vivir con tranquilidad.

“Estaba pensando regresarme […] yo entré de ilegal aquí (a Estados Unidos) y estoy esperando mi juicio, que es en mayo, para saber qué me dicen. Como lo dije antes, a veces el sueño americano no es como uno lo piensa y esto es demasiado porque no hay trabajo”, compartió.

A pesar de las limitaciones que compartió, actualmente Yessenia Villanueva, hija del cómico Melochita realiza diferentes trabajos en Estados Unidos como personal de limpieza, vendedora en una tienda y cantante independiente para realizar su propio ‘sueño americano’.