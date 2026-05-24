Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, ofreció una reciente entrevista en la que habló sobre la nueva relación de su padre con la joven Heydi Amado, de 22 años. En su mensaje, advirtió a la pareja del cómico que lo valore y que no lo haga sufrir porque ya es una persona adulta que bordea los 90 años.

En entrevista con el diario Trome, la hija de Pablo Villanueva aseguró que no conoce bien a la nueva pareja de su padre; sin embargo, espera que sean felices y le pidió que no le haga daño.

“No la conozco bien, pero por ahora se ve bien. Así empezó Monserrat y al final cómo terminó. Yo veo a mi padre feliz y eso me hace feliz a mí también… Él ya está viejo para estarle diciendo qué hacer. Ya no está en edad de volver a empezar, sino de disfrutar su vida y descansar. Ojalá esta chica lo valore, porque hombres así hay pocos y no tiene nada que ver la edad”, resaltó.

Heydi Amado defiende su relación con Melcochita: “Mis sentimientos hacia él son sinceros” . (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)

Asimismo, Yessenia Villanueva aprovechó su declaración para enviarle un mensaje directo a Monserrat Seminario, aún esposa de su padre. Según dijo, ella ofendía al cómico y no lo trataba bien. Además, recordó que ella engañó a Melcochita en el pasado.

“Con qué calidad moral puede hablar Monserrat si decía que mi papá era un viejo cochino, y así como ella se metió con el amigo de mi padre, Lalo, él se agarró a su amiga. Existe el karma. Ahora de qué se queja, si igual mi padre le sigue pagando todo; debería ser agradecida”, precisó la hija del cómico.

Finalmente, Yessenia Villanueva destacó que Monserrat Seminario no valoró a su padre. “No supo pensar, por eso perdió ‘soga y cabra’. Debería mirarse en un espejo antes de juzgar. Es bien sinvergüenza porque falló dos veces (fue infiel) y encima no trabaja. Es una conchuda”, refirió.

Yessenia Villanueva destacó que Monserrat Seminario no valoró a su padre. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, tras anunciar su separación de Monserrat Seminario, Melcochita confirmó que inició un romance con Heydi Amado, una joven de 22 años que lo atendió cuando él aún estaba casado y vivía al lado de Seminario. Ahora, ambos han señalado que su relación no le hace daño a nadie y que solo desean ser felices juntos.