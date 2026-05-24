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Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, advierte a Heydi Amado por relación con el cómico. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, advierte a Heydi Amado por relación con el cómico. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Por Redacción EC

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, ofreció una reciente entrevista en la que habló sobre la nueva relación de su padre con la joven Heydi Amado, de 22 años. En su mensaje, advirtió a la pareja del cómico que lo valore y que no lo haga sufrir porque ya es una persona adulta que bordea los 90 años.

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