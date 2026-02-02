Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, cuestiona a Monserrat: “Se hace la víctima”

Tras conocerse que Melcochita se encuentra hospitalizado por complicaciones en su salud luego de su separación de Monserrat Seminario, la hija del humorista, Yessenia Villanueva, reapareció para responsabilidad a la aún esposa de su padre por cualquier cosa que le pueda suceder.

En conversación con el diario Trome, Yessenia Villanueva aseguró que Monserrat suele hacerse la víctima y que lamenta que se haya gastado todos los ahorros de su padre.

“Eso no es novedad y si él abrió los ojos por algo será. Él ya está mayor y debería disfrutar de todo lo que ha ganado. Ella se hace la víctima y habla de nosotros, pero no dice que mi padre mantiene a toda su familia. Hasta a sus hermanos que están en España, al hijo mayor le paga la carrera de odontólogo y hasta consultorio le quiere poner”, señaló la hija de Melcochita.

“Me da pena que a su edad mi papá tenga que empezar de cero. Si algo le pasa a mi padre la única culpable es ella. Y que agradezca que él vio por ella hasta su quinta generación, y así tiene la desfachatez de decir que somos mantenidas”, agregó.

Como se sabe, Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, confirmó su separación de Monserrat Seminario y reveló que ella se habría gastado todo el dinero que tenía ahorrado en sus cuentas bancarias.

“Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada”, empezó diciendo Melcochita, quien se mostró bastante afectado por esta situación.

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre (sus ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, agregó el también sonero.