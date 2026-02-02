Escuchar
(2 min)
Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, cuestiona a Monserrat y la responsabiliza por si algo le llega a pasara a su padre. (Foto: Instagram)

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, cuestiona a Monserrat y la responsabiliza por si algo le llega a pasara a su padre. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, cuestiona a Monserrat y la responsabiliza por si algo le llega a pasara a su padre. (Foto: Instagram)
Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, cuestiona a Monserrat y la responsabiliza por si algo le llega a pasara a su padre. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Tras conocerse que Melcochita se encuentra hospitalizado por complicaciones en su salud luego de su separación de Monserrat Seminario, la hija del humorista, Yessenia Villanueva, reapareció para responsabilidad a la aún esposa de su padre por cualquier cosa que le pueda suceder.

TE PUEDE INTERESAR

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, cuestiona a Monserrat: “Se hace la víctima”
Farándula

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, cuestiona a Monserrat: “Se hace la víctima”

Melcochita fue internado por complicaciones en su salud tras separación de su esposa
Farándula

Melcochita fue internado por complicaciones en su salud tras separación de su esposa

Melcochita confirma el fin de su relación con Monserrat: “Mis ahorros están en cero”
Farándula

Melcochita confirma el fin de su relación con Monserrat: “Mis ahorros están en cero”

María Pía Copello anunció la fecha de estreno de su nuevo programa digital “Sin +Q decir”
Farándula

María Pía Copello anunció la fecha de estreno de su nuevo programa digital “Sin +Q decir”