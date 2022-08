Tras dejar todo en Perú para ir en busca del sueño americano, Yessenia Villanueva no la estaría pasando nada bien en Estados Unidos, esto luego de pelearse con su papá, el comediante Pablo ‘Melcochita’ Villanueva, y con su hermana Susan.

La menor del ‘clan Villanueva’ reveló en el programa de Magaly Medina que terminó en la calle tras ser desalojada por su propia sobrina luego de pedirle una prórroga para el pago del alquiler.

En medio de lágrimas, Yessenia también reveló que, antes de ser desalojada del inmueble donde vivía, sostuvo un fuerte altercado con su progenitor, y que este la agredió físicamente.

Según contó, esto ocurrió cuando decidió gastar más de 600 dólares en prendas para enviarlas a su nieta que está en Perú aprovechando el viaje del comediante. El problema se inició cuando se percató que habían sacado sus pertenencias de la maleta y, ante su reclamo, ‘Melcochita’ le habría propinado una bofetada.

“Mi papá se tocó de nervios, me tiró una cachetada, me mentó la madre, me dijo que soy una vaga, que yo no quiero trabajar, me tiró una cachetada y luego me empujó. Yo me desmayé y él me dejó tirada. (…) Susan tiene esos videos, pero jamás van a aparecer”, contó.

Yessenia Villanueva también aclaró que los pasajes de ella y su hijo no fueron un regalo de su padre, sino que debe pagar seis mil dólares por ellos, otra deuda que le ha traído varios problemas con su familia.

Pese a los difíciles momentos que atraviesa, la hija de ‘Melcochita’ aseguró que se quedará en tierras norteamericanas en busca de un futuro mejor para su hijo.