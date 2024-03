La polémica no se detiene. Yiddá Eslava acusó nuevamente a su expareja, el actor Julián Zucchi, por infidelidad y esta vez indicó que tiene pruebas para respaldar sus declaraciones.

Fue en “Amor y fuego”, el programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, donde la protagonista de “Sí, mi amor”, se ratificó en la acusación por infidelidad que hizo a Julián.

Es que, el padre de Julián, Guillermo, minimizó la supuesta traición de su hijo, es por ello que la actriz declaró enérgica: “Tengo todas las pruebas, a mí no me va a decir ni su papá que sabe muy bien que fue verdad y que él me escribió para decirme que Julián puede reconstruir la confianza”.

Tras ello, comentó: “Bueno, señor, yo sí hablo con la verdad y cuando salgo a decir algo es porque tengo pruebas”. Luego, Eslava aseguró tener un audio en donde Zucchi le confirmaría que le habría sido infiel.

“Tengo un audio de Julián declarándolo, a mí, que no me pise el palo. Yo me he quedado callada, yo vengo a decir esto, no de dolida, solo que odio la injusticia”, sentenció.

¿Cómo sucedió la supuesta infidelidad de Julián Zucchi, según Yiddá Eslava?





En otro momento de la entrevista, Yiddá relató que Julián le habría sido infiel con una amiga de su juventud, a quien visitó y se relacionó íntimamente, faltando a la relación que tenía.

De acuerdo con Eslava, durante un viaje que Zucchi realizó a su país natal, este apagó las cámaras de seguridad levantando sospechas de su comportamiento.

Luego, Yiddá aseguró haber encontrado conversaciones en el celular de Julián, por lo que habría rastreado el origen de los mensajes hasta dar con la supuesta amante del ex Parchis.

MÁS INFORMACIÓN: Julián Zucchi se disculpa con Yiddá Eslava y admite que hubo crisis en su relación

“Después de 11 años chapo el celular y me bastaron tres horas. Empiezo a buscar el Instagram, descubro el Instagram falso. Entro a los seguidos, veo quién es la chica. Busco la dirección de la chica, de qué barrio es. Agarro y entro al GPS del Google Maps simplemente la fecha, reviso y estaba la misma dirección, voy a los teléfonos, era el mismo teléfono, empiezo a hilar todo, empiezo a leer otros mensajes que tenían ellos”, relató.

Posteriormente, Yiddá complementó: “Él había ido a dejar a un amigo a un lado, se fue a la casa de la tipa, tuvieron lo que tuvieron, todavía tengo pruebas, obviamente la infidelidad en la casa de la chica donde tomaron vino”.