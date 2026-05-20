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Yiddá Eslava aclara vínculo con Carlos Alcántara luego de salida nocturna. (Foto: Instagram/@yiddaeslavap)
Yiddá Eslava aclara vínculo con Carlos Alcántara luego de salida nocturna. (Foto: Instagram/@yiddaeslavap)
Por Redacción EC

La actriz Yiddá Eslava negó mantener una relación sentimental con Carlos Alcántara luego de que ambos fueran captados juntos durante una salida nocturna el último fin de semana.

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