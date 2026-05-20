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La actriz Yiddá Eslava negó mantener una relación sentimental con Carlos Alcántara luego de que ambos fueran captados juntos durante una salida nocturna el último fin de semana.
La actriz Yiddá Eslava negó mantener una relación sentimental con Carlos Alcántara luego de que ambos fueran captados juntos durante una salida nocturna el último fin de semana.
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Las imágenes, difundidas por el programa televisivo Magaly TV, La Firme, mostraron a ambos ingresando a una discoteca, lo que generó especulaciones sobre un posible romance.
En declaraciones brindadas al espacio conducido por Magaly Medina, la también exchica reality aclaró que únicamente mantiene una amistad con el protagonista de Asu Mare.
“Estamos ambos en la friendzone. Imagínate. Yo siento que él está en la etapa de vivir y es lo que le toca. Yo lo aplaudo, se lo celebro porque él está soltero y puede hacer lo que le da la gana”, señaló.
No obstante, Eslava indicó que no se siente identificada con el estilo de vida que actualmente estaría llevando el actor.
“No sé si quiero ser parte de esa etapa. Aun estando soltera, no quiero que me metan en un mismo saco de él. Si salgo con alguien, salgo con alguien. No es mi estilo estar vinculándome con alguien tan conocido también como Cachín. No es lo que quiero para mí”, agregó.
Las declaraciones de la actriz se producen luego de la difusión de imágenes en las que ambos aparecen compartiendo una salida nocturna, situación que rápidamente generó comentarios en redes sociales y programas de espectáculos.
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Tras el revuelo mediático, el propio Carlos Alcántara también se pronunció sobre el encuentro durante su participación en el pódcast “Sin Más que Decir”.
“Pido disculpas a mi amiga que la invité a una inauguración, pero me perdí y no la vi más. Mándale saludos y dile que estoy arrepentido”, comentó.
Por su parte, Yiddá Eslava reiteró que, en caso de volver a ser vistos juntos en futuras ocasiones, será únicamente en calidad de amigos y no como pareja sentimental.
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