Yiddá Eslava reapareció en una reveladora entrevista para aclarar los rumores en torno a su presunto embarazo. La actriz y exchica reality no tuvo reparos en responder preguntas sobre si está en la dulce espera, luego de dos años de relación con el fotógrafo Ángel Fernández.

En conversación con América Espectáculos, la actriz se mostró feliz por su relación con Ángel Fernández, con quien empezó un romance tras su polémica separación del padre de sus hijos, Julián Zucchi.

Pese a las adversidades, Yiddá Eslava mantiene una relación de dos años con Ángel Fernández, por lo que sus fans especulan que estaría embarazada: sin embargo, la actriz se encargó de poner punto final a los rumores.

Actriz responde a rumores de un posible embarazo. (Foto: América Espectáculos)

“No hay forma. Acá tú encuentras todo el abecedario, 40 implantes, 36 pastillas diarias, no hay forma, no. Yo considero que los hijos no solo son plata, es un tiempo y mis hijos realmente tienen el tiempo que merecen y es más, a mí me gustaría darles mucho más tiempo”, dijo Yiddá.

“¿Sabe por qué estamos durando tanto? Porque me he cruzado con una persona que se acopla perfecto a las necesidades que mi vida tenía en este momento. Ya vamos a cumplir 2 años en unos mesecitos”, agregó.

Yiddá Eslava respondió a los rumores de un presunto embarazo tras dos años de relación con Ángel Fernández. (Foto: Instagram)

Por otro lado, Yiddá Eslava también habló sobre la posibilidad de volver a trabajar en algún proyecto con el padre de sus hijos, Julián Zucchi. Según dijo, no hay forma de que esto pueda ser posible.

“Te lo agradezco, pero no. No, ahorita estamos en una relación de papás, creo que ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Nuestros hijos y creo que cada uno está por caminos totalmente distintos”, puntualizó.