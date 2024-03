Yiddá Eslava usó sus redes sociales para responder a quienes la critican por viajar sin sus pequeños hijos que se encuentran en Argentina con Julián Zucchi. Mediante un contundente mensaje, la actriz defendió a las mujeres, madres o solteras, que buscan distraerse de su vida cotidiana.

“¡Querer tiempo para nosotras, no nos hace malas madres! A veces es muy injusto cómo se juzga a las mamás y más si son mamás solteras. Nosotras estamos siempre con nuestros hijos, días, noches y madrugadas atentas, y muchas veces (me incluyo) perdimos el rumbo, pensando que estar y dedicar todo el tiempo a los hijos me haría mejor mamá, y me equivoqué”, se lee en el mensaje que compartió junto a un grupo de fotografías.

En esa misma línea, Yiddá reveló que siempre le ha gustado viajar, pero que abandonó dicho pasatiempo por tener como prioridad el cuidado de sus dos pequeños.

“Siempre me encantó viajar […] Cuando era mamá, la rutina y la forma de viajar cambiaron dramáticamente, de ahí mis hijos siempre fueron mi prioridad, y yo disfrutaba de los viajes diferente. Ahora que Julián está con nuestros hijos visitando a la familia argentina, aproveché para recargar energías en mi hermoso Cusco”, agregó.

Por último, recomendó a las madres de familia darse un tiempo para ellas mismas porque “se lo merecen y van a encontrar la paz que necesitan para encontrar el equilibrio”.

Cabe mencionar que previamente el portal de Instarándula difundió imágenes de Yiddá Eslava junto a Ángel Fernández en la Plaza de Armas del Cusco. Sin embargo, en el post no publicó alguna instantánea junto al fotógrafo, pero dejó en claro que viajó con él tras darle crédito por las fotografías.