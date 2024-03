La actriz Yiddá Eslava arremetió de nuevo contra su expareja y padre de sus hijos, el actor argentino Julián Zucchi, acusándolo de infidelidad, siendo este el motivo por el que su relación habría terminado.

Mediante una entrevista con el programa de espectáculos “Amor y fuego”, de Willax TV, la protagonista de “Sí, mi amor” aseveró que Zucchi le habría sido infiel durante su relación.

“Yo me separé de Julián porque me fue infiel [...] Le descubrí la infidelidad y lo guardé tanto tiempo por mis hijos, porque ellos no merecen que el nombre de su mamá, de su papá, esté en titulares”, sentenció entre lágrimas.

De ese modo, Eslava prefirió no revelar la identidad de la persona con quien Zucchi le habría traicionado, pero aclaró que no se trata de Priscila Mateo, actual romance del argentino.

“Ella [Priscila Mateo] no se metió en mi relación. Yo no sé exactamente hace cuánto conoce a Julián [Zucchi], pero claramente no se metió en mi relación”, dijo la actriz.

A su vez, la excombatiente mostró su acuerdo con la nueva relación de Zucchi. Por otro lado, negó que se haya sentido mal por las imágenes del argentino besando a Mateo, por lo que recalcó: “Yo estoy realmente feliz con esta nueva relación”.

Esta última frase la dijo en respuesta a Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar la actitud de Yiddá, asegurando que ella estaría despechada por el nuevo romance de Julián, aún teniendo por nueva pareja al fotógrafo Ángel Fernández.

¿Por qué no dijo antes el motivo de su ruptura?





Asimismo, la actriz peruana aseguró que si no comentó antes el motivo de su ruptura y mantuvo una relación cordial ante las cámaras de televisión, fue porque pretendía evitar dañar emocionalmente a sus hijos y sentía aprecio por el actor.

“Me mordí la lengua, me pasé los coágulos de sangre, respiré... Me paré y dije: “Vamos para adelante”. Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente se rompe el vínculo de amigos y de pareja”, dijo al principio.

Tras ello, comentó: “¿Por qué no lo dije antes? Porque yo le tenía cariño, no amor... Porque yo soy muy firme con esas decisiones, porque yo merezco a alguien que me respete como mujer”.

Como se recuerda, en octubre del 2023, la pareja confirmó su separación tras 11 años de noviazgo, ambos tuvieron dos hijos, que actualmente comparten tiempo con ambos artistas.





Julián Zucchi confirma nueva relación con reportera de “Magaly TV, la Firme”





Por otro lado, el actor argentino confirmó su romance con la periodista Priscila Mateo el pasado 12 de marzo en la edición de “Magaly TV, la Firme”,

“Sí, (Priscila Mateo) es la única chica con la que yo salgo, desde hace unas semanas dijimos que nosotros somos (salientes) exclusivos. No tengo la intención de conocer a otra chica y ella no tiene la intención de conocer a otro chico”, dijo.