Los actores y productores Julián Zucchi y Yiddá Eslava anunciaron que se distanciarán laboralmente tras el reciente estreno de su película “Sí, mi amor 3″.

Como se recuerda, a inicios de octubre de 2023, ambos terminaron su relación en acuerdo mutuo, por lo que estuvieron trabajando juntos por los compromisos que ya tenían pactados.

Sin embargo, fue en la reciente presentación de su proyecto cinematográficos, en donde Zucchi aclaró que se cerraba un ciclo para ellos a nivel laboral.

“La película está muy divertida, nadie debe perdérsela. Es el capítulo final para ‘Sí, mi amor’ que empezó como un show, se cierra también un ciclo pues no vamos a actuar ni producir nada juntos”, dijo.

“Vamos a tomar caminos diferentes para contar las historias que cada uno quiera”, complementó Julián Zucchi.

Por otro lado, Eslava anunció que prepara una nueva película, en donde hablará de sus exparejas, pero que no incluirá a Zuchi. Esto porque el proyecto habría sido escrito en el 2019.

“No tendría nada malo que hablar de él porque es una persona íntegra, un padre extraordinario y porque la mejor decisión de mi vida ha sido tener mis dos hijos con Julián“, relató Yiddá

Julián Zucchi, descarta iniciar nueva relación sentimental





En otro momento de su declaración, el cineasta argentino Julián Zucchi aseguró que no está listo para iniciar una nueva relación sentimental, así como lo hizo Yiddá.

“Yo por ahora no pienso en rehacer mi vida sentimental, estoy enfocado en otras cosas. Es más, no me siento preparado para una nueva relación”, aseveró Julián.

Cabe precisar que, Yiddá Eslava fue captada con Ángel Fernández, con quien estaría iniciando una nueva relación, por lo que Julián Zucchi pidió respeto a la decisión tomada por su expareja.

“Creo que hay que ser más respetuosos de las decisiones de otras personas, por eso, yo lo tomé muy tranquilo. Más bien, algunos en la prensa dijeron que estaba enterrado, sepultado y eso duele”, comentó.