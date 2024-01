Tras finalizar su relación de 11 años con Julián Zucchi, Yidda Eslava reconoció que volvió a salir con personas de su pasado y actualmente mantiene una nueva relación. En una reciente entrevista, la exchica reality contó cómo vive esta nueva etapa de su vida.

“Es la primera vez que me pasa esto (no poder hablar sobre él). En mi anterior relación he estado 11 años, casi 12, y estábamos acostumbrados a que nos pregunten. Esta vez, él no es del medio y quiero mantener esto así porque me gusta cómo estamos, es lindo. No es del medio y él no tiene ganas de estarlo, no le gusta”, contó a La República.

“Yo cuando termino la relación con Julián, dije: ‘Bueno, saquemos la agenda negra’. Pero no pude… intenté hacerme la sabandija, pero no me liga. No me nacía. Conocí a bastantes personas, personas interesantes, regresó gente del pasado, pero no pasaba nada, chicos guapos y hasta un millonario”, precisó.

En ese momento, cuando dejó de buscar salir con alguien, apareció quien sería su nueva pareja. Si bien no reveló detalles de su primer encuentro, aseguró que la química entre ellos fluyó de manera natural e instantánea.

“Fue como un flechazo en el corazón. Fue rarísimo (...) Lo vi… y fue loquísimo. Yo no creía en el amor a primera vista o que te gustaba a alguien a primera vista, pensé que era una idiotez. (¿Pero así paso?) La vida me ha cacheteado en el 2023″, reconoció Eslava.

Julián Zucchi respalda su nueva relación

Al enterarse que Yiddá Eslava había iniciado una nueva relación, Julián Zucchi no fue ajeno a los comentarios y aseguró -en un extenso comunicado- que respeta el anuncio de la madre de sus hijos y que le desea lo mejor en esta nueva etapa.

“Quiero respetar el anuncia de Yiddá Eslava sobre su nueva relación amorosa. Esto marca un nuevo capítulo para ambos, y es esencial que respetemos este nuevo comienzo. Por respeto a ella, a su pareja y a nuestras vidas individuales, es hora de pasar la página. La dificultad de nuestra separación es algo que solo nosotros conocemos plenamente, así que les pido amablemente que no profundicen en estas heridas. Déjenos avanzar y concentrarnos en construir un futuro positivo”, señaló Julián Zucchi en su publicación.