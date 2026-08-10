Carlos Alcántara aprovechó un instante del estreno de la nueva temporada del programa para dedicar unas tiernas palabras a su madre, quien falleció el pasado domingo 9 de agosto. (Foto: Captura de video - "Yo soy Perú" / Instagram - @cachinalcantara)
Carlos Alcántara aprovechó un instante del estreno de la nueva temporada del programa para dedicar unas tiernas palabras a su madre, quien falleció el pasado domingo 9 de agosto. (Foto: Captura de video - "Yo soy Perú" / Instagram - @cachinalcantara)
Por Redacción EC

El pasado domingo 9 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Isabel Vilar, madre de Carlos Alcántara. Un día antes de la partida de su progenitora, el actor aprovechó el estreno de la nueva temporada de “Yo soy” para dedicar un tierno mensaje a ‘Chavela’.

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