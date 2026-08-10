El pasado domingo 9 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Isabel Vilar, madre de Carlos Alcántara. Un día antes de la partida de su progenitora, el actor aprovechó el estreno de la nueva temporada de “Yo soy” para dedicar un tierno mensaje a ‘Chavela’.

En su primera intervención en la nueva temporada del programa de imitación de Latina, el popular ‘Cachín’ agradeció el respaldo del público y aseguró que esta nueva temporada llegará cargada de sorpresas. Además, aprovechó unos segundos de su mensaje para una tierna dedicatoria a su madre.

“Estoy muy feliz y agradecido de haber vuelto a este lindo programa. Estoy muy orgulloso por ustedes, por ti Franco (Cabrera), por ti Alicia (Mercado), me ha emocionado verlos y empezar de esta forma. Esto indica que va a ser una tremenda temporada”, empezó diciendo el popular actor nacional.

“Ahí en su casa, mi madre (Isabel Vilar) me está mirando. Mamacita linda, un beso para ti… Ahí empieza, ‘Yo soy’”, dijo el popular ‘Cachín’ con una sonrisa en el rostro. Cabe resaltar que el actor también tuvo una participación especial en el programa imitando al español Raphael, al lado del último campeón del programa.

Carlos Alcántara se despide de su madre

A través de sus redes sociales, Carlos Alcántara informó la muerte de su madre Isabel Vilar, quien partió el pasado domingo 9 de agosto. En su mensaje, el protagonista de la saga “Asu mare” dedicó emotivas palabras a su progenitora y acompañó su post con una tierna fotografía.

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Carlos Alcántara se despide de su madre Isabel Vilar con sentido mensaje.

“Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti”, escribió ‘Cachín’ en el mensaje que acompañó una fotografía del actor junto a su madre. “Gracias mamita preciosa. Siempre te recordaré”, agregó sobre la imagen.