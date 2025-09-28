Cuatro imitadores fueron enviados a sentencia y tendrán que competir por su permanencia en "Yo soy". (Foto: Captura de video)
Cuatro imitadores fueron enviados a sentencia y tendrán que competir por su permanencia en "Yo soy". (Foto: Captura de video)
Redacción EC
Redacción EC

El pasado sábado 27 de septiembre, vivió una nueva e intensa gala en la que cuatro imitadores lograron convencer al jurado, mientras otros cuatro fueron enviados a sentencia y tendrán que volver a competir por su permanencia en el programa de imitación.

Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui fueron los encargados de dar a conocer a los salvados de la jornada, siendo los imitadores de José José, Joy, Denisse Guerrero y Daddy Yankee.

Tras salvar a cuatro participantes, el jurado de “Yo soy” decidió que los imitadores de Christian Yaipén, Paul McCartney, Nicky Jam y Makuko fueran a sentencia.

Karin Idol, imitadora de la vocalista de Belanova, sigue invicta en "Yo soy". (Foto: Instagram)
De esta manera, los cuatro imitadores en sentencia tendrán que volver a enfrentarse en un duelo musical para así evitar ser eliminados de la competencia.

En una temporada cargada de emociones, los participantes buscan dar lo mejor de sí para convertirse en los ganadores. Las galas en vivo sacan lo mejor de los imitadores, pero también ponen en riesgo su permanencia en “Yo soy”.

“Yo Soy” es transmitido por Latina Televisión de lunes a sábado a partir de las 9 p.m.

