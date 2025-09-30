En una nueva noche de sentencia, el jurado de “Yo soy” envió a cuatro participantes a la noche de eliminación, donde tendrán una última oportunidad de demostrar su talento para continuar en el programa de imitación de Latina.

Tras una gala en la que todos los imitadores mostraron una mejora, el jurado aseguró que no castigará “a los peores”, sino que premiará a los que demostraron una mejora superior a los demás. De esta manera, de los ocho participantes, la mitad fue salvada.

El primero en sentenciar a un participante fue Ricardo Morán, quien eligió a la imitadora de Emilia Mernes. Junto a ella, también fueron enviados a noche de eliminación los imitadores de Gilda, Emanuel Noir y 2 Unlimited.

“Yo soy”: Emilia, Gilda, Emanuel Noir y 2 Unlimited fueron enviados a sentencia. (Foto: Latina)

Los participantes señalados se unen a los imitadores de Christian Yaipén, Paul McCartney, Nicky Jam y Makuko en la noche de sentencia.

Sobre la noche de eliminación, este martes 30 de septiembre se llevará a cabo la jornada y ocho imitadores competirán por seguir en las galas en vivo de “Yo soy”.

Cabe resaltar que los intérpretes de Raphael, Jim Morrison, Pedro Infante y Feid continúan en competencia y tendrán que prepararse para el “Reto del espejo”, donde cantarán frente al artista que imitan.