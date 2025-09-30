“Yo soy”: Emilia, Gilda, Emanuel Noir y 2 Unlimited fueron enviados a sentencia. (Foto: Latina)
“Yo soy”: Emilia, Gilda, Emanuel Noir y 2 Unlimited fueron enviados a sentencia. (Foto: Latina)
Redacción EC

En una nueva noche de sentencia, el jurado de envió a cuatro participantes a la noche de eliminación, donde tendrán una última oportunidad de demostrar su talento para continuar en el programa de imitación de .

Tras una gala en la que todos los imitadores mostraron una mejora, el jurado aseguró que no castigará “a los peores”, sino que premiará a los que demostraron una mejora superior a los demás. De esta manera, de los ocho participantes, la mitad fue salvada.

El primero en sentenciar a un participante fue Ricardo Morán, quien eligió a la imitadora de Emilia Mernes. Junto a ella, también fueron enviados a noche de eliminación los imitadores de Gilda, Emanuel Noir y 2 Unlimited.

Los participantes señalados se unen a los imitadores de Christian Yaipén, Paul McCartney, Nicky Jam y Makuko en la noche de sentencia.

Sobre la noche de eliminación, este martes 30 de septiembre se llevará a cabo la jornada y ocho imitadores competirán por seguir en las galas en vivo de “Yo soy”.

Cabe resaltar que los intérpretes de Raphael, Jim Morrison, Pedro Infante y Feid continúan en competencia y tendrán que prepararse para el “Reto del espejo”, donde cantarán frente al artista que imitan.

