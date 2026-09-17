La nueva edición de "Yo soy" reúne a participantes que interpretan a reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que forman parte de esta etapa se encuentran Elvis Presley, Sandro, Isabel Pantoja, Vicente Fernández, Manuel Medrano, Sean Paul y Zambo Cavero, entre otros. (Foto: Captura de video / Yo Soy Perú)
La nueva edición de "Yo soy" reúne a participantes que interpretan a reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que forman parte de esta etapa se encuentran Elvis Presley, Sandro, Isabel Pantoja, Vicente Fernández, Manuel Medrano, Sean Paul y Zambo Cavero, entre otros. (Foto: Captura de video / Yo Soy Perú)
Por Redacción EC

“Yo soy” regresó a las pantallas de Latina con una nueva temporada cargada de talento. El pasado miércoles 16 de septiembre se realizó la primera jornada de la competencia, en la que los imitadores tuvieron que demostrar desde el inicio que están preparados para mantenerse en carrera.

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