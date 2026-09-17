“Yo soy” regresó a las pantallas de Latina con una nueva temporada cargada de talento. El pasado miércoles 16 de septiembre se realizó la primera jornada de la competencia, en la que los imitadores tuvieron que demostrar desde el inicio que están preparados para mantenerse en carrera.

La nueva edición reúne a participantes que interpretan a reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que forman parte de esta etapa se encuentran Elvis Presley, Sandro, Isabel Pantoja, Vicente Fernández, Manuel Medrano, Sean Paul y Zambo Cavero, entre otros.

Durante la primera noche, algunos imitadores lograron convencer al jurado y aseguraron su permanencia en la competencia. Los representantes de Isabel Pantoja, Vicente Fernández, Jesse y Joy, Manuel Medrano y Sean Paul fueron los que consiguieron salvarse y continuar en el programa.

La nueva edición de "Yo soy" reúne a participantes que interpretan a reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que forman parte de esta etapa se encuentran Elvis Presley, Sandro, Isabel Pantoja, Vicente Fernández, Manuel Medrano, Sean Paul y Zambo Cavero, entre otros. (Foto: Captura de video / Yo Soy Perú)

Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Los imitadores de Sandro, Arturo ‘Zambo’ Cavero y Elvis Presley quedaron en sentencia tras sus respectivas presentaciones, por lo que deberán afrontar una nueva instancia para intentar mantenerse en carrera.

La presencia de estos artistas forma parte de una temporada que reúne diferentes generaciones y estilos musicales. La lista de clasificados incluye figuras de la música criolla, ranchera, balada, rock, pop y géneros urbanos, entre ellas Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Ricardo Arjona, Ricky Martin, Christina Aguilera y Miley Cyrus.

Antes del estreno de esta etapa, Latina confirmó a 24 imitadores que aseguraron directamente su pase a los conciertos. Además, otros participantes quedaron a la espera de una oportunidad adicional mediante una votación del público para completar el grupo de competidores.

La nueva edición de "Yo soy" reúne a participantes que interpretan a reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que forman parte de esta etapa se encuentran Elvis Presley, Sandro, Isabel Pantoja, Vicente Fernández, Manuel Medrano, Sean Paul y Zambo Cavero, entre otros. (Foto: Captura de video / Yo Soy Perú)

De esta manera, “Yo soy” inició una nueva temporada marcada por la competencia desde su primera noche. Los imitadores sentenciados tendrán que demostrar en las siguientes jornadas que pueden seguir representando a sus artistas y evitar quedar fuera del programa.