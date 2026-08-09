Los conductores del programa iniciaron la temporada con una presentación de ritmo urbano, con un mix de “Baile Inolvidable”, “Amargura” y “NUEVAYoL”. (Foto: Captura de YouTube / Yo Soy Perú)
Los conductores del programa iniciaron la temporada con una presentación de ritmo urbano, con un mix de “Baile Inolvidable”, “Amargura” y “NUEVAYoL”. (Foto: Captura de YouTube / Yo Soy Perú)
Por Redacción EC

La nueva temporada de “Yo soy” inició con una sorpresiva presentación protagonizada por sus propios conductores. Franco Cabrera y Alicia Mercado dejaron momentáneamente sus labores frente al programa para transformarse en dos de las figuras más populares de la música urbana: Bad Bunny y Karol G, respectivamente.

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