La nueva temporada de “Yo soy” inició con una sorpresiva presentación protagonizada por sus propios conductores. Franco Cabrera y Alicia Mercado dejaron momentáneamente sus labores frente al programa para transformarse en dos de las figuras más populares de la música urbana: Bad Bunny y Karol G, respectivamente.
La nueva temporada de “Yo soy” inició con una sorpresiva presentación protagonizada por sus propios conductores. Franco Cabrera y Alicia Mercado dejaron momentáneamente sus labores frente al programa para transformarse en dos de las figuras más populares de la música urbana: Bad Bunny y Karol G, respectivamente.
Los conductores aparecieron sobre el escenario caracterizados como el artista puertorriqueño y la cantante colombiana. La transformación sorprendió al público y se convirtió en uno de los primeros momentos llamativos de esta nueva etapa del programa de imitaciones.
Durante su presentación, Cabrera y Mercado interpretaron un mix de canciones que incluyó “Baile Inolvidable”, “Amargura” y “NUEVAYoL”. Ambos demostraron sus habilidades para la interpretación y recrearon algunos de los elementos característicos de Bad Bunny y Karol G.
Los conductores de “Yo soy” dieron rienda a su talento artístico y demostraron su habilidad para el canto y el baile, convirtiéndose en parte del espectáculo con sus presentaciones al ritmo de música urbana.
Tras la actuación, Latina invitó a los espectadores a decidir quién logró acercarse más a la imitación del artista que interpretó. En otro momento del programa, el mismo Carlos Alcántara, integrante del jurado, se animó a compartir escenario con el imitador de Raphael, con quien cantó a dúo el tema “Amor mío”.
De esta manera, “Yo soy” inició una nueva temporada en televisión. A partir del lunes 10 de agosto, a las 9 p.m., el programa de imitación arrancará con su etapa de casting para encontrar al mejor imitador del país. Cabe señalar que tomará el espacio dejado por “Me caigo de risa”.
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