La gran final de “Yo soy grandes batallas” promete convertirse en uno de los programas más comentados. El concurso de imitación llega a su última gala con nueve finalistas que buscarán conquistar al público y levantar el trofeo de campeón de esta temporada.

A diferencia de otras etapas del concurso, en esta final serán los televidentes quienes tendrán la responsabilidad de elegir al ganador mediante una votación.

¿Cómo votar por tu participante favorito?

Para participar, los usuarios tendrán que descargar la aplicación oficial de Latina desde Play Store o App Store, registrarse y acceder a la sección especial habilitada para las votaciones del programa.

José Feliciano y el ‘Pájaro’ Gómez fueron eliminados en la ronda final. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

El proceso para votar es sencillo y podrá realizarse desde cualquier dispositivo móvil. Una vez en la aplicación, el público podrá elegir al imitador de su preferencia y confirmar su elección durante el tiempo establecido por la producción del programa.

Descarga la App de Latina y regístrate. Ve a la opción participa y elige a tu participante favorito. Vota. ¡Listo! Alienta hasta el final.

El programa indicó que la plataforma estará habilitada únicamente durante la transmisión en vivo de la gala final.

La final de “Yo soy grandes batallas” se realizará este sábado 30 de mayo a las 9 p. m. y se transmitirá por la señal de Latina o de sus plataformas digitales oficiales.

José Feliciano y el ‘Pájaro’ Gómez fueron eliminados en la ronda final. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

Los primeros eliminados

“Yo soy grandes batallas” inició su ronda final con presentaciones en vivo, donde los ocho competidores demostraron su talento sobre el escenario. En esta etapa, el público se encargó de votar y, tras más de 100 mil votos, se decidió que los imitadores de José Feliciano y Mario ‘el Pájaro’ Gómez fueran eliminados.

Los participantes Sebastián Landa y Jonatan Angles, imitadores de José Feliciano y Mario ‘El Pájaro’ Gómez respectivamente, dijeron adiós a la competencia tras obtener los puntajes más bajos de la noche. El público y el jurado los despidió en medio de fuertes aplausos.