Resumen

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Así puedes votar por tu participante favorito en la competencia. (Foto: Instagram / @yosoyperupaginaoficial)
Así puedes votar por tu participante favorito en la competencia. (Foto: Instagram / @yosoyperupaginaoficial)
Por Redacción EC

La gran final de “Yo soy grandes batallas” promete convertirse en uno de los programas más comentados. El concurso de imitación llega a su última gala con nueve finalistas que buscarán conquistar al público y levantar el trofeo de campeón de esta temporada.

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