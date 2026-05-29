“Yo soy grandes batallas” inició su ronda final con presentaciones en vivo, donde los ocho competidores demostraron su talento sobre el escenario. En esta etapa, el público se encargó de votar y, tras más de 100 mil votos, se decidió que los imitadores de José Feliciano y Mario ‘el Pájaro’ Gómez fueran eliminados.

Los participantes Sebastián Landa y Jonatan Angles, imitadores de José Feliciano y Mario ‘El Pájaro’ Gómez respectivamente, dijeron adiós a la competencia tras obtener los puntajes más bajos de la noche. El público y el jurado los despidió en medio de fuertes aplausos.

‘El Pájaro’ Gómez optó por el tema “La pachanga” para armar la fiesta sobre el escenario de “Yo soy grandes batallas”, mientras que José Feliciano evocó la nostalgia de todos al ritmo de “La copa rota”. Pese a los buenos comentarios del jurado, ambos fueron eliminados.

José Feliciano y el ‘Pájaro’ Gómez fueron eliminados en la ronda final. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

“Muchísimas gracias, querido público. Gracias por estar siempre conmigo. Este paso por grandes batallas ha sido maravilloso, me siento feliz. Tengo un trofeo ya de ganador y me siento feliz por haber estado aquí. Los quiero a todos”, dijo Sebastián Landa en un video publicado en las redes sociales de Latina.

Por su parte, Jonatan Angles también se animó a declarar tras obtener el octavo puesto de la temporada: “Me voy con tanta alegría, apoyo de mi público… Gracias por todo, no puedo estar más feliz, nos vemos en los conciertos”.

De esta manera, los imitadores de Marciano Cantero, Mon Laferte, Marcelo Motta, Gustavo Cerati, Pedro Infante, Julio Iglesias y Raphael clasificaron a la última ronda de eliminación antes del final de temporada de “Yo soy grandes batallas”.

José Feliciano y el ‘Pájaro’ Gómez fueron eliminados en la ronda final. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

El público votará por sus favoritos y solo cuatro llegarán a la gran final de “Yo soy grandes batallas” este sábado 30 de mayo. Cabe resaltar que, a partir del lunes 1 de junio, debutará en el horario el programa “Me caigo de risa”, con el regreso de José Peláez a la conducción.