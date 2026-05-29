Resumen

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José Feliciano y el ‘Pájaro’ Gómez fueron eliminados en la ronda final. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
José Feliciano y el ‘Pájaro’ Gómez fueron eliminados en la ronda final. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")
Por Redacción EC

“Yo soy grandes batallas” inició su ronda final con presentaciones en vivo, donde los ocho competidores demostraron su talento sobre el escenario. En esta etapa, el público se encargó de votar y, tras más de 100 mil votos, se decidió que los imitadores de José Feliciano y Mario ‘el Pájaro’ Gómez fueran eliminados.

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