“Yo soy”: Imitador de Anuel confesó que renunció a su trabajo para dedicarse a la música

La etapa de casting de “Yo soy” sigue presentando historias más que llamativas. Esta vez, un imitador de Anuelvolvió al programa por su revancha y obtuvo la aprobación del jurado tras sorprender con su puesta en escena.
El participante Jason Condori, quien anteriormente también estuvo en el casting del programa, volvió a “Yo soy” dispuesto a demostrar su talento imitando al intérprete de “BBY BOO” y “Secreto”.
Jason incluso aprovechó el casting para confesar que, gracias a la recomendación del jurado, decidió enfocarse completamente en la música y por eso renunció a su trabajo para centrarse en su imitación de Anuel.
“La última vez que vine, usted me dijo que quitara los nervios y he estado ensayando mucho, dejé de trabajar para enfocarme más en esto y, gracias a usted, estoy trabajando ahora en la música, preparándome”, resaltó el imitador.
Con el tema “Amanece”, el intérprete de Anuel logró convencer al jurado con su voz y performance. Además, el imitador trajo su propia pista con apoyos de su misma voz, hecho que fue resaltado por Ricardo Morán.
“Está bastante bien, está cerca. Yo voy a decir que sí”, resaltó Ricardo Morán antes de dar el sí. Jely Reátegui y Carlos Alcántara se sumaron al voto positivo y le dieron el pase al participante a la siguiente etapa de “Yo soy”.