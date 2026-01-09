Escuchar
(2 min)
Imitador de Anuel confesó que renunció a su trabajo para dedicarse a la música. (Foto: Captura de video)

Imitador de Anuel confesó que renunció a su trabajo para dedicarse a la música. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imitador de Anuel confesó que renunció a su trabajo para dedicarse a la música. (Foto: Captura de video)
Imitador de Anuel confesó que renunció a su trabajo para dedicarse a la música. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

La etapa de casting de “Yo soy” sigue presentando historias más que llamativas. Esta vez, un imitador de Anuel volvió al programa por su revancha y obtuvo la aprobación del jurado tras sorprender con su puesta en escena.

“Yo soy”: Imitador de Anuel confesó que renunció a su trabajo para dedicarse a la música
Farándula

“Yo soy”: Imitador de Anuel confesó que renunció a su trabajo para dedicarse a la música

Jota Benz responde a seguidor que le preguntó cuándo se casará con Angie Arizaga
Farándula

Jota Benz responde a seguidor que le preguntó cuándo se casará con Angie Arizaga

Magaly Medina reaparece y muestra cómo quedó su rostro tras cirugía: “Ya renovada”
Farándula

Magaly Medina reaparece y muestra cómo quedó su rostro tras cirugía: “Ya renovada”

Amy Gutiérrez confirma su nueva relación durante vacaciones en Chincha: “Te amo”
Farándula

Amy Gutiérrez confirma su nueva relación durante vacaciones en Chincha: “Te amo”