El casting de “Yo soy” sigue presentando nuevos talentos y voces que han logrado convencer al jurado en primera instancia. Esta vez, un imitador de David Bisbal consiguió su clasificación en menos de cinco segundos de casting.

El cantante Elver Cortegana, semifinalista de “La Voz Perú” en el equipo de Jerry Rivera, volvió a la televisión, pero esta vez para imitar al artista español David Bisbal. Gracias a su talento, solo fue necesaria una estrofa para convencer al jurado.

“Es el casting más corto de la historia”, dijo Jely Reátegui antes de darle paso a Carlos Alcántara, quien le pidió que continúe solo para disfrutar de su interpretación.

Imitador de David Bisbal se convierte en el “caballito ganador” de Carlos Alcántara en "Yo soy". (Foto: Captura de video)

De esta manera, el participante continuó con su interpretación del tema “Dígale” y se ganó el aplauso del jurado, siendo calificado como el nuevo “Caballito ganador” de Carlos Alcántara.

“¡Qué maravilla!, chévere. Ya que la parte vocal está bien, te animaría a que le metas al baile a y a la precisión de este movimiento”, dijo Jely. “Bienvenido mi ‘caballito ganador’”, agregó el popular ‘Cachín’.

De esta manera, el imitador de David Bisbal logró convencer al jurado y clasificó a la segunda ronda de la etapa de casting de “Yo soy”.