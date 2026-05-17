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Imitador de Frank Sinatra regreso a la competencia, pero no pudo derrotar a José Feliciano. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú)
Imitador de Frank Sinatra regreso a la competencia, pero no pudo derrotar a José Feliciano. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú)
Por Redacción EC

El imitador de Frank Sinatra regresó a la competencia de “Yo soy” en el formato ”Grandes Batallas” por su revancha, luego de ser derrotado por Nino Bravo en una batalla muy reñida.

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