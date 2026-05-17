El imitador de Frank Sinatra regresó a la competencia de “Yo soy” en el formato ”Grandes Batallas” por su revancha, luego de ser derrotado por Nino Bravo en una batalla muy reñida.

Álvaro Mena, imitador de Frank Sinatra, llegó por una nueva oportunidad en la competencia y retó nada menos que a Sebastián Landa, intérprete consagrado de José Feliciano, que incluso ya ha sido campeón de temporada en “Yo soy”.

“Me fui con el aplauso del público, pero con las manos vacías, me quedé a muy poco de conseguir una silla y ese trago amargo aún no lo olvido. Esta vez vengo con más fuerza y no pienso cometer un solo error”, recordó Sinatra antes de iniciar su presentación.

El imitador de José Feliciano cantó el tema "Cuando pienso en ti" durante la batalla con Frank Sinatra. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú)

En una apuesta por la elegancia del personaje, el imitador de Frank Sinatra optó por interpretar el clásico “I’ve Got You Under My Skin”, tema con el que se ganó el aplauso del público y el jurado.

Por su parte, el imitador de José Feliciano respondió con una técnica impresionante con el tema “Cuando pienso en ti”. Al finalizar su presentación, Landa dijo: “Muchísimas gracias, los quiero mucho”.

El jurado conformado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán resaltó a ambos artistas y destacó que protagonizaron una de las batallas musicales más peculiares de la temporada; sin embargo, decidieron renovar su confianza en José Feliciano, quien mantuvo su lugar en las sillas de los consagrados.

Imitador de Frank Sinatra regreso a la competencia, pero no pudo derrotar a José Feliciano. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú)

De esta manera, Sebastián Landa se quedó en competencia como imitador de José Feliciano. Ahora, el cantante esperará por un nuevo retador en “Yo soy”, programa que se emite de lunes a sábado, a través de la señal de Latina Televisión.